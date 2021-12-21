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AK Partili Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı
AK Partili Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, ekonomiye operasyon yapanlardan hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T12:48+0300
2021-12-21T12:48+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
metin külünk
dolar
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Külünk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hesap Sorulsun. Ekonomiye operasyon var diyorsak; o zaman operasyon yapanlar buna karşı tedbir alacak Liderin ve kurumların planını da bilmek isterler" ifadelerini kullandı. 'Kriz yönetmede en önemli tedbirlerden birinin dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmak' olduğunu belirten Külünk, "Ve özellikle tedbir hazırlık sürecinde bilgi veya eylem zafiyeti oluşmasın diye gerekli tedbirler alınmalı; suistimal eden varsa gereği yapılmalıdır" dedi. Külünk, 'Bunu yakalamanın en pratik yöntemi'ni ise şöyle açıkladı: "Doların düştüğü süreçte liderin açıklama ve adımlarından önceki trafiği deşifre etmek lazım"
https://tr.sputniknews.com/20211221/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskanimiz-hamdolsun-yine-hakli-cikti-1051964952.html
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recep tayyip erdoğan, metin külünk, dolar

AK Partili Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı

12:48 21.12.2021
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, ekonomiye operasyon yapanlardan hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bir bakılmalı; kriz yönetmede en önemli tedbirlerden biri dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmaktır" dedi.
Külünk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hesap Sorulsun. Ekonomiye operasyon var diyorsak; o zaman operasyon yapanlar buna karşı tedbir alacak Liderin ve kurumların planını da bilmek isterler" ifadelerini kullandı.
'Kriz yönetmede en önemli tedbirlerden birinin dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmak' olduğunu belirten Külünk, "Ve özellikle tedbir hazırlık sürecinde bilgi veya eylem zafiyeti oluşmasın diye gerekli tedbirler alınmalı; suistimal eden varsa gereği yapılmalıdır" dedi.
Külünk, 'Bunu yakalamanın en pratik yöntemi'ni ise şöyle açıkladı: "Doların düştüğü süreçte liderin açıklama ve adımlarından önceki trafiği deşifre etmek lazım"
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