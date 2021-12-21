https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-partili-kulunk-hesap-sorulsun-dolarin-indigi-saatlerde-olusan-trafige-bakilmali-1051968043.html

AK Partili Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı

AK Partili Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, ekonomiye operasyon yapanlardan hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T12:48+0300

2021-12-21T12:48+0300

2021-12-21T12:48+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

metin külünk

dolar

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Külünk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hesap Sorulsun. Ekonomiye operasyon var diyorsak; o zaman operasyon yapanlar buna karşı tedbir alacak Liderin ve kurumların planını da bilmek isterler" ifadelerini kullandı. 'Kriz yönetmede en önemli tedbirlerden birinin dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmak' olduğunu belirten Külünk, "Ve özellikle tedbir hazırlık sürecinde bilgi veya eylem zafiyeti oluşmasın diye gerekli tedbirler alınmalı; suistimal eden varsa gereği yapılmalıdır" dedi. Külünk, 'Bunu yakalamanın en pratik yöntemi'ni ise şöyle açıkladı: "Doların düştüğü süreçte liderin açıklama ve adımlarından önceki trafiği deşifre etmek lazım"

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recep tayyip erdoğan, metin külünk, dolar