https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-partili-turan-dolardaki-dususun-marketlere-yansimasini-bekliyoruz-1051988126.html

AK Partili Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz

AK Partili Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T20:04+0300

2021-12-21T20:04+0300

2021-12-21T20:04+0300

türkiye

ak parti

chp

engin altay

nureddin nebati

bülent turan

cumhuriyet halk partisi (chp)

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TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, son dönemde yaşananların artık akıl dışılık noktasına geldiğini, ekonominin, trafik gibi olduğunu, kurallarına uyulmaması halinde duvara toslanacağını ifade etti."Tıkır tıkır demokrasiniz varsa şıkır şıkır ekonominiz olur" diyen Altay, şunları kaydetti:Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı, dövize çevrilebilir mevduat açıklamasını, Türkiye'nin 1976-1977 yıllarında denediğini ve 70 sente muhtaç hale geldiğini kaydetti.Mevduat sahiplerine döviz farkı desteğinin, milyonlarca düşük gelirli vatandaşın bebek bezi, mama, temel gıda maddesi, eğitim giderini karşılamak için ödediği dolaylı vergilerden ödenmesinin vicdanları rahatsız etmesi gerektiğini savunan Altay, "Yoksuldan alınıp zengine verilen bir tablo var. 360 bin kişinin bankalardaki döviz mevduatını Türk lirasına çevirme karşılığında, 84 milyonun en temel harcamaları için ödedikleri vergiyle fakirden alıp zenginin zenginleşmesini sürdürmek ucubeliktir. Hiçbir ekonomi normuyla izah edilemez. Bu, yerli dolar anlamına gelir. Bu aynı zamanda örtülü bir faizdir, yazıktır günahtır" diye konuştu.'Türkiye'miz, dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olma hedefini tekrar haykırıyor'AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise "Doların düşmesi için faizin artırılması gerekir" diyenlerin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, topluma somut öneriler sunduğunu ve bunun sonucu dolarda büyük bir düşüş yaşandığını söyledi.Son dönemde dolar kurundaki dalgalanmanın rasyonel bir sebebinin olmadığını, tamamen psikolojik ve algı yönetimine dayalı suni bir artış olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrası dolarda yaşanan düşüşle bir kez daha gördüklerinin altını çizen Turan, şöyle devam etti:İYİ Partili Usta: Bundan sonra olacak olan Hazinenin boşaltılmasıİYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da ekonomide olağanüstü dönemlerden geçildiğini, Merkez Bankası Başkanının mart ayında bir gece kararnamesi ile görevden alınmasının hatalar silsilesini beraberinde getirdiğini ileri sürdü. Usta, "Bu hatalar yapılmasaydı bugün doların 7,50 seviyelerini konuşuyor olurduk. Enflasyon yüzde 17'lerde, politika faizi yüzde 19'dan en az 2-3 puan çekilir ve yüzde 16 seviyesine gerilerdi. Borçlanma faizleri de enflasyonun bu seviyesine yakın bir duruma gelirdi" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı program ile Türkiye ekonomisinin tamamen dolarizasyona bağlandığını, Hazinenin çok ciddi bir kur riski altına girdiğini ileri süren Usta, şunları kaydetti:MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da toplanan ve 41 Afrika ülkesinin katıldığı 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde alınan insani, ticari, güvenlik ve kalkınmaya dayalı iş birliğini geliştirme kararlarını, oldukça yerinde bulduklarını dile getirdi.Son yıllardaki gayretlerle Afrika'daki elçilik sayısının 43'e çıkarılmasının diplomatik ilişkileri daha fazla güçlendirdiğini, karşılıklı ticaret hacminin büyük ivme kazandığını ifade eden Bülbül, "Yıllarca küresel emperyalizmin sömürdüğü topraklara, köklü medeniyet ve tarihinden aldığı ilhamla insan sevgisi temelinde bir yaklaşımla barış, adalet ve huzur getirmek için çabalayan devletimize tüm faaliyetlerinde muvaffakiyetler diliyoruz" görüşünü paylaştı.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasının, Cumhur İttifakı'nın halkı gözden çıkardığını gösterdiğini öne sürdü.Bu planın aynı zamanda halka pusu kurmak anlamına geldiğini iddia eden Beştaş, "Türk lirası solunum cihazına bağlandı artık. Alın teriyle çalışan memurun, işçinin vergilerinden elde edilen paranın 'banker Kastelli'lere aktarılması anlamına geliyor. AKP iktidarı döneminde Türkiye, Hazine garantili döviz soygununa geçiş yaptı. Kurdaki her artış Hazineye ek maliyet çıkaracaktır. Türkiye halkları dün atılan adımlarla daha fazla risk üstlenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-partili-turan-yeni-ekonomi-modelimizle-sorunlari-asacagiz-1051981294.html

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ak parti, chp, engin altay, nureddin nebati, bülent turan, cumhuriyet halk partisi (chp)