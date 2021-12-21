https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-partili-turan-yeni-ekonomi-modelimizle-sorunlari-asacagiz-1051981294.html

AK Partili Turan: Yeni ekonomi modelimizle sorunları aşacağız

AK Partili Turan: Yeni ekonomi modelimizle sorunları aşacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü biçimde çıkarak, sorunları hep birlikte... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:27+0300

2021-12-21T17:27+0300

2021-12-21T17:27+0300

ekonomi

ak parti

türkiye

tl

enflasyon

bülent turan

açıklama

döviz

dolar/tl

euro/tl

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurunda yaşanan düşüşün, bu yükselişin suni olduğunu, yapısal nedenden kaynaklanmadığını çok açık gösterdiğini belirtti. AK Partili Turan, "Dün 21 Aralık en uzun geceydi. Gördük ki doların düşmesine üzülenler, 'doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır' diyen zavallıları, TL'nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik. Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki grup toplantısında döviz kurunun düşmesine ilişkin herhangi bir olumlu açıklamasının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:Turan ayrıca 'Ortak paydamız Türkiye' diyen herkesin, Türk lirasının değer kazanmasından, ihracattan, üretimden memnuniyet duyması gerektiğini vurguladı.

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