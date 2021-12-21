https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-partili-turan-yeni-ekonomi-modelimizle-sorunlari-asacagiz-1051981294.html
AK Partili Turan: Yeni ekonomi modelimizle sorunları aşacağız
AK Partili Turan: Yeni ekonomi modelimizle sorunları aşacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü biçimde çıkarak, sorunları hep birlikte... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:27+0300
2021-12-21T17:27+0300
2021-12-21T17:27+0300
ekonomi
ak parti
türkiye
tl
enflasyon
bülent turan
açıklama
döviz
dolar/tl
euro/tl
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurunda yaşanan düşüşün, bu yükselişin suni olduğunu, yapısal nedenden kaynaklanmadığını çok açık gösterdiğini belirtti. AK Partili Turan, "Dün 21 Aralık en uzun geceydi. Gördük ki doların düşmesine üzülenler, 'doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır' diyen zavallıları, TL'nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik. Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki grup toplantısında döviz kurunun düşmesine ilişkin herhangi bir olumlu açıklamasının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:Turan ayrıca 'Ortak paydamız Türkiye' diyen herkesin, Türk lirasının değer kazanmasından, ihracattan, üretimden memnuniyet duyması gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1051949494.html
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ak parti, türkiye, tl, enflasyon, bülent turan, açıklama, döviz, dolar/tl, euro/tl, döviz kurları
AK Partili Turan: Yeni ekonomi modelimizle sorunları aşacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü biçimde çıkarak, sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurunda yaşanan düşüşün, bu yükselişin suni olduğunu, yapısal nedenden kaynaklanmadığını çok açık gösterdiğini belirtti.
AK Partili Turan, "Dün 21 Aralık en uzun geceydi. Gördük ki doların düşmesine üzülenler, 'doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır' diyen zavallıları, TL'nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik. Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.
Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki grup toplantısında döviz kurunun düşmesine ilişkin herhangi bir olumlu açıklamasının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Tam tersine dövize endeksli Türk lirası mevduat düzenlemesini de 'organize bir kötülük' olarak nitelendirdi. Anlaşılan o ki döviz kurundaki düşüş, Kılıçdaroğlu'na konuşma metnini revize ettirdi. 'Yatırımlar yapılmasın' diye Türkiye'yi büyükelçilere şikayet eden, dolar kurunu bahane ederek soluğu TÜSİAD'ın yanında alan Kılıçdaroğlu, bu defa soluğu nerede alacak, bizi kime şikayet edecek merak ediyoruz. Bunun ötesinde her fırsatta evinin mutfağından felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu, fırsat bulamamış olacak ki dövizdeki düşüşü değerlendiremedi."
Turan ayrıca 'Ortak paydamız Türkiye' diyen herkesin, Türk lirasının değer kazanmasından, ihracattan, üretimden memnuniyet duyması gerektiğini vurguladı.