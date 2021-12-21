https://tr.sputniknews.com/20211221/ali-babacan-dunku-kararlar-turkiyeyi-dogan-gorunumlu-sahin-satilan-donemlere-geri-goturmektir-1051968471.html

Ali Babacan: Dünkü kararlar, Türkiye'yi ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir

Ali Babacan: Dünkü kararlar, Türkiye'yi ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 'yeni finansal alternatif' açıklamalarına ilişkin olarak, "Dünkü kararlar... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T13:04+0300

2021-12-21T13:04+0300

2021-12-21T13:04+0300

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Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi parasını değersiz gören, yabancı parayla güven vermeye çalışan bir yönetim beceremez. Böyle bir yönetim ayakta kalamaz, kalamayacak" ifadesini kullandı.DEVA Partisi lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi kararlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünkü kararlar, Türkiye’yi Muratlar, Şahinler, Doğanlar dönemine, hatta ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211214/babacan-koskoca-turkiye-komsu-ulkelerin-her-sey-bir-lira-magazasina-dondu-1051762108.html

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