https://tr.sputniknews.com/20211221/ali-babacan-dunku-kararlar-turkiyeyi-dogan-gorunumlu-sahin-satilan-donemlere-geri-goturmektir-1051968471.html
Ali Babacan: Dünkü kararlar, Türkiye'yi ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir
Ali Babacan: Dünkü kararlar, Türkiye'yi ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 'yeni finansal alternatif' açıklamalarına ilişkin olarak, "Dünkü kararlar... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T13:04+0300
2021-12-21T13:04+0300
2021-12-21T13:04+0300
ekonomi
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Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi parasını değersiz gören, yabancı parayla güven vermeye çalışan bir yönetim beceremez. Böyle bir yönetim ayakta kalamaz, kalamayacak" ifadesini kullandı.DEVA Partisi lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi kararlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünkü kararlar, Türkiye’yi Muratlar, Şahinler, Doğanlar dönemine, hatta ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/babacan-koskoca-turkiye-komsu-ulkelerin-her-sey-bir-lira-magazasina-dondu-1051762108.html
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Ali Babacan: Dünkü kararlar, Türkiye'yi ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 'yeni finansal alternatif' açıklamalarına ilişkin olarak, "Dünkü kararlar, ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir" eleştirisini yaptı.
Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi parasını değersiz gören, yabancı parayla güven vermeye çalışan bir yönetim beceremez. Böyle bir yönetim ayakta kalamaz, kalamayacak" ifadesini kullandı.
DEVA Partisi lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi kararlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünkü kararlar, Türkiye’yi Muratlar, Şahinler, Doğanlar dönemine, hatta ‘Doğan görünümlü Şahin’ satılan dönemlere geri götürmektir" dedi.