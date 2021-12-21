https://tr.sputniknews.com/20211221/ankarada-feto-operasyonu-26-kisi-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1051962477.html

Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 26... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T09:54+0300

2021-12-21T09:54+0300

2021-12-21T09:54+0300

türkiye

ankara

polis

gözaltı

fetö

mahrem imam

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.Açıklamada, şüphelilerden 6'sının mahrem imam olduğu, 6'sı muvazzaf 11 subay ile 1'i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı.

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ankara, polis, gözaltı, fetö, mahrem imam