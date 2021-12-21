Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/ankarada-feto-operasyonu-26-kisi-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1051962477.html
Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 26... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T09:54+0300
2021-12-21T09:54+0300
türkiye
ankara
polis
gözaltı
fetö
mahrem imam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b00d545066dabe4ad5dffe69a29d3a72.jpg
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.Açıklamada, şüphelilerden 6'sının mahrem imam olduğu, 6'sı muvazzaf 11 subay ile 1'i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211219/fetonun-yelpazecisinin-ifadesi-ortaya-cikti-ben-fetocu-degilim-1051906919.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_e7774ef3b7f1628a1044b79cb5f3b8f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, polis, gözaltı, fetö, mahrem imam

Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

09:54 21.12.2021
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 6'sının mahrem imam olduğu, 6'sı muvazzaf 11 subay ile 1'i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı.
FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
TÜRKİYE
‘FETÖ'nün yelpazecisinin’ ifadesi ortaya çıktı: Ben FETÖ’cü değilim
19 Aralık, 12:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce