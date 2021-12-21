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https://tr.sputniknews.com/20211221/annesinin-sevgilisini-bicaklayan-sanik-artik-onlara-karsi-bir-nefretim-yok-1051990139.html
Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: Artık onlara karşı bir nefretim yok
Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: Artık onlara karşı bir nefretim yok
Ankara’da annesini kendi evlerinde sevgilisiyle görmesi üzerine bıçaklayarak yaralayan sanık Emre T., “Artık onlara karşı bir nefretim yok” deyip tahliyesini... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T21:41+0300
2021-12-21T21:41+0300
türkiye
sevgili
anne
sanık
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda sanık Emre T., annesinin başka bir erkekle görüşmesi üzerine müşteki Enis Y.’yi 3 yerinden bıçaklamıştı. Olay sonrası ifade veren Emre T., odadan sesler gelmesi üzerine içeri girmiş ve yaşanan arbede sonucu Enis Y.’nin elindeki bıçağı alarak müştekiyi omuz ve kasık bölgesinden yaraladığını belirtmişti.İHA’nın haberine göre Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emre T. ve Oğuz K. duruşmada hazır bulundu. Olay yeri görüntülerinin dava dosyasına girmesinin ardından diğer sanık Oğuz K. ise Haziran ayında tutuklanmıştı. Sanık Emre T. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.Sanık Emre T., müşteki Enis Y.’yi öldürme kastının olmadığını, artık kendilerine karşı bir öfkesinin olmadığını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme kararıyla sonradan tutuklanan sanık Oğuz K. ise olaydaki bıçağı kendisinin kullanmadığını ve Emre T.’nin elinden bıçağı alıp polislere teslim ettiği söyledi.‘İHA’nın görüntüleri duruşmada delil olarak izletildi’Duruşmada olay gününe ait İhlas Haber Ajansı’nın kaydettiği görüntüler izletilerek sanıklara görüntülerdeki kişilerin kendileri olup olmadığının tespiti yapıldı. Sanık Oğuz K., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu fakat Emre T.’nin elindeki bıçağı alarak olayın büyümesini engellediğini ve polis geldiğinde de bıçağı teslim ettiklerini ifade etti. Olayda kullanılan bıçağın adli emanetten getirtilip görüntülerdeki bıçakla karşılaştırılıp tespitinin yapılmasına hükmeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Şubat’a erteledi.
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sevgili, anne, sanık

Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: Artık onlara karşı bir nefretim yok

21:41 21.12.2021
© İHA Ankara’da annesini kendi evlerinde sevgilisiyle görmesi üzerine bıçaklayarak yaralayan sanık, “Artık onlara karşı bir nefretim yok” dedi.
 Ankara’da annesini kendi evlerinde sevgilisiyle görmesi üzerine bıçaklayarak yaralayan sanık, “Artık onlara karşı bir nefretim yok” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© İHA
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Ankara’da annesini kendi evlerinde sevgilisiyle görmesi üzerine bıçaklayarak yaralayan sanık Emre T., “Artık onlara karşı bir nefretim yok” deyip tahliyesini istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Şubat’a erteledi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda sanık Emre T., annesinin başka bir erkekle görüşmesi üzerine müşteki Enis Y.’yi 3 yerinden bıçaklamıştı. Olay sonrası ifade veren Emre T., odadan sesler gelmesi üzerine içeri girmiş ve yaşanan arbede sonucu Enis Y.’nin elindeki bıçağı alarak müştekiyi omuz ve kasık bölgesinden yaraladığını belirtmişti.
İHA’nın haberine göre Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emre T. ve Oğuz K. duruşmada hazır bulundu. Olay yeri görüntülerinin dava dosyasına girmesinin ardından diğer sanık Oğuz K. ise Haziran ayında tutuklanmıştı. Sanık Emre T. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Sanık Emre T., müşteki Enis Y.’yi öldürme kastının olmadığını, artık kendilerine karşı bir öfkesinin olmadığını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme kararıyla sonradan tutuklanan sanık Oğuz K. ise olaydaki bıçağı kendisinin kullanmadığını ve Emre T.’nin elinden bıçağı alıp polislere teslim ettiği söyledi.

‘İHA’nın görüntüleri duruşmada delil olarak izletildi’

Duruşmada olay gününe ait İhlas Haber Ajansı’nın kaydettiği görüntüler izletilerek sanıklara görüntülerdeki kişilerin kendileri olup olmadığının tespiti yapıldı. Sanık Oğuz K., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu fakat Emre T.’nin elindeki bıçağı alarak olayın büyümesini engellediğini ve polis geldiğinde de bıçağı teslim ettiklerini ifade etti. Olayda kullanılan bıçağın adli emanetten getirtilip görüntülerdeki bıçakla karşılaştırılıp tespitinin yapılmasına hükmeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Şubat’a erteledi.
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