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Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T00:24+0300
2021-12-21T00:24+0300
2021-12-21T00:29+0300
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tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu
Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
00:24 21.12.2021 (güncellendi: 00:29 21.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.