Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/asgari-ucret-tutarindan-gelir-ve-damga-vergisi-alinmamasini-iceren-kanun-teklifi-kabul-edildi-1051956707.html
Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T00:24+0300
2021-12-21T00:29+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu

Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi

00:24 21.12.2021 (güncellendi: 00:29 21.12.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:24Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi kabul edildi
00:09Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni mevduat planını değerlendirdi
00:05Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Bu bir faiz artışıdır, geri döndük demeden döndüler
00:02Ziraat Bankası Genel Müdürü: En son 1 milyar dolar civarında bir para bozduruldu
DünHazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz
DünMÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması
Dünİletişim Başkanı Altun’dan ‘Yine haklı çıktı’ paylaşımı
DünEPDK: Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi
DünAntalya'da sahte alkol üreten fabrika ve depoya baskın: 8 gözaltı
DünABD Dışişleri: Rusya'nın güvenlik garantisi önerileri endişelerimizi gidermedi
Dünİstanbul'da istinat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti
DünHastanede sağlık çalışanlarına satırla saldırı girişiminde bulunan 2 kişiden biri serbest bırakıldı
DünNI: Avrupa’da kimse Ukrayna’yı koruyamayacak
DünPfizer-BioNTech, Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz daha aşı verecek
DünTrabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
DünBM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi
Dün10 maddede yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler
DünFIFA, 2 yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4.4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor
DünPolonya istihbaratı: Belarus’ta 5 ila 7 bin göçmen kalıyor
DünKremlin: Uşakov ve Sullivan, Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştu