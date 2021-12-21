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https://tr.sputniknews.com/20211221/asgari-ucrete-vergi-istisnasi-komisyondan-gecti-1051960882.html
Asgari ücrete vergi istisnası komisyondan geçti
Asgari ücrete vergi istisnası komisyondan geçti
Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T07:11+0300
2021-12-21T07:09+0300
ekonomi
asgari ücret
vergi indirimi
komisyon
asgari geçim indirimi (agi)
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Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Teklife göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.Nasıl hesaplanacak?Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.AGİ yürürlükten kalkıyorÜcret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan 'Asgari Geçim İndirimi' düzenlemesi yürürlükten kalkacak.Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.18 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle devlet yaklaşık 37.6 milyar TL’lik gelirden vazgeçmiş olacak.
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asgari ücret, vergi indirimi, komisyon, asgari geçim indirimi (agi)

Asgari ücrete vergi istisnası komisyondan geçti

07:11 21.12.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası
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© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklife göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Nasıl hesaplanacak?

Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.
Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

AGİ yürürlükten kalkıyor

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan 'Asgari Geçim İndirimi' düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.
18 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle devlet yaklaşık 37.6 milyar TL’lik gelirden vazgeçmiş olacak.
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