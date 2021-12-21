https://tr.sputniknews.com/20211221/asgari-ucrete-vergi-istisnasi-komisyondan-gecti-1051960882.html

Asgari ücrete vergi istisnası komisyondan geçti

Asgari ücrete vergi istisnası komisyondan geçti

Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T07:11+0300

2021-12-21T07:11+0300

2021-12-21T07:09+0300

ekonomi

asgari ücret

vergi indirimi

komisyon

asgari geçim indirimi (agi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050900946_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_17af76755c3cc8034849c85c7133ec13.jpg

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Teklife göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.Nasıl hesaplanacak?Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.AGİ yürürlükten kalkıyorÜcret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan 'Asgari Geçim İndirimi' düzenlemesi yürürlükten kalkacak.Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.18 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle devlet yaklaşık 37.6 milyar TL’lik gelirden vazgeçmiş olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asgari ücret, vergi indirimi, komisyon, asgari geçim indirimi (agi)