https://tr.sputniknews.com/20211221/avdagic-cumhurbaskanimizin-acikladigi-onlemler-piyasayi-manipule-etmek-isteyenlerin-yolunu-kesti-1051964722.html

Avdagiç: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu kesti

Avdagiç: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu kesti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T11:35+0300

2021-12-21T11:35+0300

2021-12-21T11:35+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

euro

dolar

cumhurbaşkanı

türk lirası

ekonomi

şekib avdagiç

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak" ifadelerini kullandı.Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL'ye güveni artıracağını kaydetti.Uygulamaya alınan yeni yöntemlerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerindeki müspet sonuçlarının kısa vadede dahi görüldüğünü belirten Avdagiç, "Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır" değerlendirmesinde bulundu.'Yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapılacak'Avdagiç, atılan son adımlarla önemli bir yastık altı birikiminin de sisteme dahil olacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kestiğini belirten Avdagiç, "Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211221/dovize-endeksli-mevduat-sistemi-nasil-isleyecek-1051957451.html

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recep tayyip erdoğan, euro, dolar, cumhurbaşkanı, türk lirası, ekonomi, şekib avdagiç