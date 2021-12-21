https://tr.sputniknews.com/20211221/azerbaycan-manati-ve-bae-dirhemi-artik-merkez-bankasi-listesinde-1051969391.html

Azerbaycan Manatı ve BAE Dirhemi artık Merkez Bankası listesinde

Azerbaycan Manatı ve BAE Dirhemi artık Merkez Bankası listesinde

Merkez Bankası'nca alım satıma konu yapılan dövizler listesine Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi ve Azerbaycan Yeni Manatı da eklendi. Daha önce swap yapılan... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T13:23+0300

2021-12-21T13:23+0300

2021-12-21T13:23+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları arasında swap (para takası) anlaşmaları yapılabileceği iddiaları ortaya atılırken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile TCMB tarafından ‘alım satım konusu yapılan dövizler’ listesine Azerbaycan Yeni Manatı (AZN) ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) de eklendi.Böylece ‘Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan dövizler’ listesi şu şekilde oldu:ABD Doları, Avusturalya Doları, Azerbaycan Yeni Manatı, BAE Dirhemi, Bulgar Levası, Çin Yuanı, Danimarka Kronu, euro, Güney Kore Wonu, İngiliz Sterlini, İran Riyali, İsveç Kronu, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, Katar Riyali, Kuveyt Dinarı, Norveç Kronu, Pakistan Rupisi, Rumen Leyi, Rus Rublesi ve Suudi Arabistan Riyali.

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