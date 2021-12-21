Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211221/bakan-nebatiden-mevduat-duzenlemesi-aciklamasi-bankalarimiz-gun-icerisinde-islemlere-baslayacak-1051965694.html
Bakan Nebati'den mevduat düzenlemesi açıklaması: Bankalarımız gün içerisinde işlemlere başlayacak
Bakan Nebati'den mevduat düzenlemesi açıklaması: Bankalarımız gün içerisinde işlemlere başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni mevduat düzenlemesinin detaylarını saat 14:00'te açıklayacaklarını duyurdu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T11:58+0300
2021-12-21T12:13+0300
nureddin nebati
ekonomi
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051354541_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_b39a595ae8109dfd40bd851d72da52d4.jpg
Bakan Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak" açıklaması yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" demişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051354541_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_2da5189fb6f9c5b7b5110cb404b6693c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, recep tayyip erdoğan

Bakan Nebati'den mevduat düzenlemesi açıklaması: Bankalarımız gün içerisinde işlemlere başlayacak

11:58 21.12.2021 (güncellendi: 12:13 21.12.2021)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni mevduat düzenlemesinin detaylarını saat 14:00'te açıklayacaklarını duyurdu.
Bakan Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:40Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını onadı
12:34Variety'ye göre 2021'in en kötü filmleri
12:34ABD'de Omicron bağlantılı ilk can kaybı
12:34Merkez Bankası piyasaya 116 milyar TL verdi
12:31Sanatçı Sezai Aydın'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı
12:28Hastasına cinsel saldırıda bulunan doktor yargılanacak: 'Davanın takipçisi olacağız'
12:27Doğal gaz açma-kapama ve bağlantı ücretlerine zam geldi
12:25Gazprom Başkanı Miller ve Bakan Yardımcısı Bayraktar gaz sevkiyatı olasılıklarını görüştü
12:24Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı
12:14Borsa İstanbul'da yine devre kesici uygulandı
12:09TOGG'dan paylaşım: Yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü
12:08İSO üyesi Ali Eren: Siyasete girmeme lüksümüz kalmadı çünkü ekonomi siyasi bir konu oldu
12:08Malatya'da esnaf dolar düşünce halay çekti
11:59Fransa'da seçime 4 ay kala, Brigitte Macron'un erkek olarak dünyaya geldiği iddiası, Twitter'ı sardı
11:58Soylu: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan şaklabanlar var, alenen casusluk yapıyorlar
11:58Bakan Nebati'den mevduat düzenlemesi açıklaması: Bankalarımız gün içerisinde işlemlere başlayacak
11:51Yeni vergi ve harç miktarları belli oldu
11:472019'dan beri ilk: Japonya’da 3 mahkum idam edildi
11:43İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı
11:35Avdagiç: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu kesti