https://tr.sputniknews.com/20211221/bakan-nebatiden-mevduat-duzenlemesi-aciklamasi-bankalarimiz-gun-icerisinde-islemlere-baslayacak-1051965694.html

Bakan Nebati'den mevduat düzenlemesi açıklaması: Bankalarımız gün içerisinde işlemlere başlayacak

Bakan Nebati'den mevduat düzenlemesi açıklaması: Bankalarımız gün içerisinde işlemlere başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni mevduat düzenlemesinin detaylarını saat 14:00'te açıklayacaklarını duyurdu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-21T11:58+0300

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nureddin nebati

ekonomi

recep tayyip erdoğan

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Bakan Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak" açıklaması yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" demişti.

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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan