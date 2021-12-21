Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211221/bakan-varank-turkiyeyi-kuresel-ekonominin-yeni-kazanani-yapmakta-kararliyiz-1051964160.html
Bakan Varank: Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız
Bakan Varank: Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T11:03+0300
2021-12-21T11:03+0300
politika
mustafa varank
döviz
ekonomi
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435827_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0a734aa48bf5a64b3286fb92275b6b13.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya işaret eden Varank, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmayı hedeflediklerini belirten Varank, "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435827_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3a63da21a4ed41fd487daaab20fe5d05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa varank, döviz, ekonomi, faiz

Bakan Varank: Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız

11:03 21.12.2021
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye’yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya işaret eden Varank, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmayı hedeflediklerini belirten Varank, "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce