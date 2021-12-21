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Balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu
Balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
göçmen
balıkçı
köyceğiz
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarda balıkçı teknesi içinde çok sayıda göçmen bulunduğu bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Hareket halindeki balıkçı yardımcı gemisi durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada içerisindeki 100 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211218/izmir-aciklarinda-50-kacak-gocmen-yakalandi-1051885480.html
türkiye
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göçmen, balıkçı, köyceğiz

Balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu

22:25 21.12.2021 (güncellendi: 22:26 21.12.2021)
© İHAKaçak göçmen
Kaçak göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© İHA
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarda balıkçı teknesi içinde çok sayıda göçmen bulunduğu bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Hareket halindeki balıkçı yardımcı gemisi durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada içerisindeki 100 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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