https://tr.sputniknews.com/20211221/balikci-teknesinde-100-kacak-gocmen-bulundu-1051991285.html

Balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu

Balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 100 kaçak göçmen bulundu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

göçmen

balıkçı

köyceğiz

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarda balıkçı teknesi içinde çok sayıda göçmen bulunduğu bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Hareket halindeki balıkçı yardımcı gemisi durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada içerisindeki 100 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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türkiye

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göçmen, balıkçı, köyceğiz