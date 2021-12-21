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https://tr.sputniknews.com/20211221/baskasini-vurmak-isterken-tanimadigi-iki-kisiyi-yaraladi-hastane-masraflarini-karsilamak-istiyorum-1051984639.html
Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum
Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum
Kocaeli’de husumetlisini silahla vurmak isterken sokakta bulunan iki kişiyi yaralayan Muhammed Ali Ç., mağdurun hastane masraflarını karşılamak istediğini... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T18:35+0300
2021-12-21T18:36+0300
türkiye
kocaeli
yaralama
körfez
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Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde 18 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde husumetlisi olan Yusuf P. ile karşılaşan Muhammed Ali Ç. (17), belindeki tabancayı çıkararak Yusuf P.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay anında alışveriş yapan Ekrem Gelturan (48) ve Mehmet Ali Yıldırım (48) silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, hastaneye kaldırıldı. Muhammed Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.'Mağdurun tüm hastane masrafını karşılamak istiyorum'Muhammed Ali Ç. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçundan açılan dava bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tanıklar bulunurken tutuklu sanık Muhammed Ali Ç., SEGBİS ile katıldı. Müşteki Yusuf P. sanıktan şikayetçi olmazken şikayetçi olan tek kişi, çenesinden yaralanan Ekrem Gelturan oldu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık pişman olduğunu ifade ederek Ekrem Gelturan'ın tüm hastane masrafını karşılamak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20210915/isten-cikip-evine-giden-kadin-sokak-kavgasinda-kazara-vuruldu-1048943246.html
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kocaeli, yaralama, körfez

Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum

18:35 21.12.2021 (güncellendi: 18:36 21.12.2021)
© İHA / FEHİME KARTALkocaeli
kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© İHA / FEHİME KARTAL
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Kocaeli’de husumetlisini silahla vurmak isterken sokakta bulunan iki kişiyi yaralayan Muhammed Ali Ç., mağdurun hastane masraflarını karşılamak istediğini söyledi.
Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde 18 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde husumetlisi olan Yusuf P. ile karşılaşan Muhammed Ali Ç. (17), belindeki tabancayı çıkararak Yusuf P.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay anında alışveriş yapan Ekrem Gelturan (48) ve Mehmet Ali Yıldırım (48) silahtan çıkan kurşunla yaralandı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, hastaneye kaldırıldı. Muhammed Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

'Mağdurun tüm hastane masrafını karşılamak istiyorum'

Muhammed Ali Ç. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçundan açılan dava bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tanıklar bulunurken tutuklu sanık Muhammed Ali Ç., SEGBİS ile katıldı. Müşteki Yusuf P. sanıktan şikayetçi olmazken şikayetçi olan tek kişi, çenesinden yaralanan Ekrem Gelturan oldu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık pişman olduğunu ifade ederek Ekrem Gelturan'ın tüm hastane masrafını karşılamak istediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıslar sokak ortasında işten evine giden kadını kazara vurarak yaraladı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
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İşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu
15 Eylül, 23:30
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