https://tr.sputniknews.com/20211221/baskasini-vurmak-isterken-tanimadigi-iki-kisiyi-yaraladi-hastane-masraflarini-karsilamak-istiyorum-1051984639.html

Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum

Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum

Kocaeli’de husumetlisini silahla vurmak isterken sokakta bulunan iki kişiyi yaralayan Muhammed Ali Ç., mağdurun hastane masraflarını karşılamak istediğini... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T18:35+0300

2021-12-21T18:35+0300

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türkiye

kocaeli

yaralama

körfez

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Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde 18 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde husumetlisi olan Yusuf P. ile karşılaşan Muhammed Ali Ç. (17), belindeki tabancayı çıkararak Yusuf P.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay anında alışveriş yapan Ekrem Gelturan (48) ve Mehmet Ali Yıldırım (48) silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, hastaneye kaldırıldı. Muhammed Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.'Mağdurun tüm hastane masrafını karşılamak istiyorum'Muhammed Ali Ç. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçundan açılan dava bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tanıklar bulunurken tutuklu sanık Muhammed Ali Ç., SEGBİS ile katıldı. Müşteki Yusuf P. sanıktan şikayetçi olmazken şikayetçi olan tek kişi, çenesinden yaralanan Ekrem Gelturan oldu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık pişman olduğunu ifade ederek Ekrem Gelturan'ın tüm hastane masrafını karşılamak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20210915/isten-cikip-evine-giden-kadin-sokak-kavgasinda-kazara-vuruldu-1048943246.html

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