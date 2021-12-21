https://tr.sputniknews.com/20211221/bddk-doviz-kuru-etkilerine-karsi-esneklik-saglayacak-kararlar-aldi-1051976380.html

BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı

BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası kurlardaki değişimin sermaye yeterliliği oranına... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:53+0300

2021-12-21T15:53+0300

2021-12-21T15:53+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

banka

denetleme

kobi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun sermaye yeterliliği hesaplanmasına ilişkin değişiklikleri içeren kararı BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak 2022'den itibaren anılan hesaplamada 31 Aralık 2021 itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilecek.Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, söz konusu karar tarihi itibarıyla "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda bu farkların Bankaların Öz Kaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak öz kaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına, söz konusu karar tarihinden sonra edinilen "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" için anılan yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.KOBİ sınırı 220 milyon liraya çıkarıldıKüçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin sınır, yurt içi yerleşik için KOBİ'ler açısından 150 milyon TL'den 220 milyon liraya çıkarıldı.Daha önce 7 milyon TL olan perakende kredi limitinin 10 milyon TL'ye yükseltilmesine, yurt dışı yerleşik KOBİ'ler açısından KOBİ'nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının kullanılmasına karar verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), banka, denetleme, kobi