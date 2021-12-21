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https://tr.sputniknews.com/20211221/bddk-doviz-kuru-etkilerine-karsi-esneklik-saglayacak-kararlar-aldi-1051976380.html
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası kurlardaki değişimin sermaye yeterliliği oranına... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:53+0300
2021-12-21T15:53+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
banka
denetleme
kobi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun sermaye yeterliliği hesaplanmasına ilişkin değişiklikleri içeren kararı BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak 2022'den itibaren anılan hesaplamada 31 Aralık 2021 itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilecek.Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, söz konusu karar tarihi itibarıyla "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda bu farkların Bankaların Öz Kaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak öz kaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına, söz konusu karar tarihinden sonra edinilen "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" için anılan yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.KOBİ sınırı 220 milyon liraya çıkarıldıKüçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin sınır, yurt içi yerleşik için KOBİ'ler açısından 150 milyon TL'den 220 milyon liraya çıkarıldı.Daha önce 7 milyon TL olan perakende kredi limitinin 10 milyon TL'ye yükseltilmesine, yurt dışı yerleşik KOBİ'ler açısından KOBİ'nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının kullanılmasına karar verildi.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), banka, denetleme, kobi

BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı

15:53 21.12.2021
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası kurlardaki değişimin sermaye yeterliliği oranına olan etkilerini azaltmak üzere bazı esneklikler sağladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun sermaye yeterliliği hesaplanmasına ilişkin değişiklikleri içeren kararı BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak 2022'den itibaren anılan hesaplamada 31 Aralık 2021 itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilecek.
Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, söz konusu karar tarihi itibarıyla "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda bu farkların Bankaların Öz Kaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak öz kaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına, söz konusu karar tarihinden sonra edinilen "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" için anılan yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

KOBİ sınırı 220 milyon liraya çıkarıldı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin sınır, yurt içi yerleşik için KOBİ'ler açısından 150 milyon TL'den 220 milyon liraya çıkarıldı.
Daha önce 7 milyon TL olan perakende kredi limitinin 10 milyon TL'ye yükseltilmesine, yurt dışı yerleşik KOBİ'ler açısından KOBİ'nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının kullanılmasına karar verildi.
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