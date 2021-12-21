https://tr.sputniknews.com/20211221/bddkdan-doviz-kuru-aciklamasi-suc-duyurusunda-bulunulacak-1051961795.html

BDDK'dan döviz kuru açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak

BDDK'dan döviz kuru açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T08:46+0300

2021-12-21T08:46+0300

2021-12-21T08:45+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

döviz

soruşturma

döviz kuru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg

BDDK görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.BDDK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir" denildi.Açıklamada, "Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), döviz, soruşturma, döviz kuru