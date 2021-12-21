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https://tr.sputniknews.com/20211221/bddkdan-doviz-kuru-aciklamasi-suc-duyurusunda-bulunulacak-1051961795.html
BDDK'dan döviz kuru açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
BDDK'dan döviz kuru açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T08:46+0300
2021-12-21T08:45+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
döviz
soruşturma
döviz kuru
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BDDK görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.BDDK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir" denildi.Açıklamada, "Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), döviz, soruşturma, döviz kuru

BDDK'dan döviz kuru açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak

08:46 21.12.2021
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.
BDDK görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
BDDK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir" denildi.
Açıklamada, "Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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