https://tr.sputniknews.com/20211221/beyaz-esya-ithalati-yuzde-366-artti-1051983130.html
Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı
Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı
Türkiye’de altı ana üründe (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, fırın, derin dondurucu, kurutucu) beyaz eşya ihracatı Kasım ayında yıllık yüzde 3... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T18:02+0300
2021-12-21T18:02+0300
2021-12-21T18:02+0300
ekonomi
dolar
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ihracat
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (Türkbesd) verilerine göre, kasım ayında beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 6 artışla 3.13 milyon adet oldu.Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 21 yükselişle 23.8 milyon adet, ithalat yüzde 56 artışla 626 bin 704 adet olarak açıklandı.Ocak-Kasım üretimi yüzde 20 arttı ve 31.5 milyon adet oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211209/ihracat-artti-beyaz-et-zamlandi-1051603205.html
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dolar, ithalat, dolar/tl, rekor, artış, beyaz eşya, ihracat
Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı
Türkiye’de altı ana üründe (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, fırın, derin dondurucu, kurutucu) beyaz eşya ihracatı Kasım ayında yıllık yüzde 3 azalırken, ithalat yüzde 366 yükseldi ve sırasıyla 2.27 milyon ve 144 bin 135 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (Türkbesd) verilerine göre, kasım ayında beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 6 artışla 3.13 milyon adet oldu.
Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 21 yükselişle 23.8 milyon adet, ithalat yüzde 56 artışla 626 bin 704 adet olarak açıklandı.
Ocak-Kasım üretimi yüzde 20 arttı ve 31.5 milyon adet oldu.