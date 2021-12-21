https://tr.sputniknews.com/20211221/beyaz-esya-ithalati-yuzde-366-artti-1051983130.html

Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı

Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı

Türkiye’de altı ana üründe (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, fırın, derin dondurucu, kurutucu) beyaz eşya ihracatı Kasım ayında yıllık yüzde 3... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T18:02+0300

2021-12-21T18:02+0300

2021-12-21T18:02+0300

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (Türkbesd) verilerine göre, kasım ayında beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 6 artışla 3.13 milyon adet oldu.Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 21 yükselişle 23.8 milyon adet, ithalat yüzde 56 artışla 626 bin 704 adet olarak açıklandı.Ocak-Kasım üretimi yüzde 20 arttı ve 31.5 milyon adet oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211209/ihracat-artti-beyaz-et-zamlandi-1051603205.html

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dolar, ithalat, dolar/tl, rekor, artış, beyaz eşya, ihracat