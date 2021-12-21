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Beyaz Saray: Gündemimizde Kovid-19 nedeniyle kapanma yok
Beyaz Saray: Gündemimizde Kovid-19 nedeniyle kapanma yok
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni politikasını açıklayacağını ancak gündemlerinde... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T00:48+0300
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koronavirüs
abd
kapanma
koronavirüs
omicron
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Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD'de Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının arttığını belirten Psaki, aşısızların en büyük risk grubunda olduğu uyarısında bulundu.Biden'ın salı günü Kovid-19'a ilişkin yeni politikasını açıklayacağını belirten Psaki, "Bu konuşmanın içeriği ülkede kapanmaya gitmek olmayacak. Yeni stratejilerimizi açıklayacak" ifadesini kullandı.Psaki, şu anda gündemlerinde tam kapanmaya gitmek gibi bir madde olmadığını, Amerikalıları olabildiğince aşıya teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları da yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.
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abd, kapanma, koronavirüs, omicron

Beyaz Saray: Gündemimizde Kovid-19 nedeniyle kapanma yok

00:48 21.12.2021 (güncellendi: 00:49 21.12.2021)
© REUTERS / Leah MillisJen Psaki
Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni politikasını açıklayacağını ancak gündemlerinde kapanmanın olmadığını açıkladı.
Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD'de Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının arttığını belirten Psaki, aşısızların en büyük risk grubunda olduğu uyarısında bulundu.
Biden'ın salı günü Kovid-19'a ilişkin yeni politikasını açıklayacağını belirten Psaki, "Bu konuşmanın içeriği ülkede kapanmaya gitmek olmayacak. Yeni stratejilerimizi açıklayacak" ifadesini kullandı.
Psaki, şu anda gündemlerinde tam kapanmaya gitmek gibi bir madde olmadığını, Amerikalıları olabildiğince aşıya teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.
Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları da yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.
ABD- Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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