Bilim insanları: İbiza ve çevresindeki turistik adalar yüzyılın sonuna kadar yok olacak

İspanya’da yapılan yeni bir çalışma, küresel ısınma nedeniyle yüzyılın sonuna kadar İbiza’nın da dahil olduğu Balear adalarındaki plajların yüzde 65’inin... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

Balear Adaları Özerk Topluluğu, İspanya'ya bağlı beş büyük ve onları çevreleyen birkaç küçük adadan oluşan bir bölgeden meydana geliyor.Popüler İbiza adasının da içerisinde yer aldığı Balear Adaları ekonomisinin dörtte birinden fazlasını ise plaj ve güneş turizmi oluşturuyor.Yeni bir çalışma küresel ısınma nedeniyle bu adalardaki plajlarının yarısından falzasının yüzyılın sonuna doğru kaybolacağını gösterdi. Plajların kaybolması, ekosisteme verdiği zararın yanı sıra; bölge ekonomisi üzerinde yıkıcı etkilere neden olacak.Balear Adaları Oşinografi Merkezi'nden araştırmacılar tarafından mevcut iklim değişikliği projeksiyonları altında deniz seviyesindeki değişikliklere bakmak için bir model oluşturuldu.Frontiers in Marine Science adlı dergide yayımlanan çalışma, aynı zamanda iklim krizinin kıyı bölgeleri üzerindeki etkisini geniş çapta gösteren ilk araştırma oldu.NTV'nin haberine göre, çalışmanın baş yazarı Miguel Agulles, "Bulgularımız küresel ısınmanın plaj yüzeyinin yüzde 50'sinden fazlasının kalıcı kaybına yol açacağını ve fırtına koşullarında yüzde 80'den fazla artışa neden olacağını gösteriyor” dedi.Politika yapıcılara çağrıBilim insanları, bu tahminlerin iklim değişikliğinin en kötü senaryosuna dayandığını, ancak karbon emisyonlarını azaltma çabalarının dünya çapında deniz seviyesindeki yükselmelerde önemli bir azalma sağlayabileceğini söyledi. AAraştırmacılar, ayrıca yerel birimleri ve ulusal hükümeti daha fazla deniz otu dikmek de dahil olmak üzere, plajlarda iklim değişikliği riskini azaltmak için çeşitli önlemler almaya çağırdı.Bununla birlikte, daha önceki araştırmalar da, Balear adalarının çevresinde, en yüksek ısınma seviyesinin altında deniz seviyelerinin 65 santimetreye kadar artacağını öngörmüştü.Ancak, turizm için plajların kalitesini etkileyecek olan faktör sadece deniz seviyelerinin yükselmesi değil. Yeni çalışmanın arkasındaki ekip, plajlarının geleceğini sabit deniz seviyesindeki yükselmelerden ziyade gelgitlerin ve dalgaların etkileyeceğini açıkladı. Buna göre bu etkenler, plajların şeklinde kalıcı değişimlere yol açacak ve kumsalların çoğu deniz tarafından yutulacak.Araştırmacılar, Balear adalarının kıyıları boyunca gelecekteki sel seviyelerini modellemek için yeni, uygun maliyetli ve doğru bir yöntem oluşturdu. Her kumsalın şeklini ve eğimini, kumsaldaki kumun ne kadar grenli olduğunu, deniz çayırlarının boyutunu göz önünde bulundurdular ve bunu kıyı taşkınlarını tahmin etmek için kullandılar.Agulles, "Balear takımadalarındaki her bir kumsalın evriminin ayrıntılı bir analizi, bilgisayar gücüne çok ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, analiz için metodolojiler geliştirmek ve hesaplamayı optimize etmek için çalışmamızda büyük çaba harcadık” dedi.869 sahil incelendiArdından Agulles ve meslektaşları, yeni modellerini Balear Adaları'ndaki 869 sahile uyguladı. En karamsar küresel ısınma senaryosunda, bu yüzyılın sonuna kadar mevcut sahillerin yüzde 66'sının sular altında kalacağı görüldü. Toplamda, bölgedeki 869 plajın 72'si kalıcı olarak yok olurken, 314'ü fırtına dönemlerinde tamamen sular altında kaldı.Buna karşın, mevcut iklim değişikliği senaryolarına göre en olası kabul edilen ılımlı bir emisyon senaryosu altında 37 kumsal kalıcı olarak yok olurken, 254 kumsal yalnızca fırtına dönemlerinde yok oldu.Diğer taraftan, her iki durum senaryosunda yüzyılın sonuna kadar ortalama kalıcı plaj yüzey alanı kaybının yüzde 50’inin üzerinde olacağı tahmin edildi.Çalışmanın ortak yazarı Dr. Gabriel Jordà, sonuçların iklim değişikliğinin adalardaki turizm için ciddi bir tehdit olduğunu gösterdiğini ve plajların ciddi şekilde etkileneceğini söyledi.

