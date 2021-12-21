https://tr.sputniknews.com/20211221/binali-yildirim-butun-dunya-fakirlesti-iki-ulke-sadece-ayakta-kalabildi-1051959116.html

Binali Yıldırım: Bütün dünya fakirleşti, iki ülke sadece ayakta kalabildi

Binali Yıldırım: Bütün dünya fakirleşti, iki ülke sadece ayakta kalabildi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Pandeminin etkisiyle 2020'de dünya ortalama yüzde 3.5 küçüldü. Yani bütün dünya fakirleşti. İki ülke sadece... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Hemşehri Dernekleri Buluşmasına katıldı. Binali Yıldırım, dünyada pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmadan en az hasar alan iki ülkeden birisinin Türkiye olduğunu söyledi.Yıldırım, “Ekonomik belirsizliklerden dolayı şu anda dünya çaresiz. Bütün bu şartlar altında biz bu sancılı süreçten Türkiye olarak en az hasarla çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Pandeminin etkisiyle 2020’de dünya ortalama yüzde 3,5 küçüldü. Yani bütün dünya fakirleşti. İki ülke sadece ayakta kalabildi. Çin ve Türkiye. Türkiye bütün bu zorluklara rağmen yüzde 1.8 büyümeyi gerçekleştirdi. Bu da Türkiye’nin başarısı” diye konuştu.Son yıllarda ülkedeki pek çok sıkıntının devlet ve milletin iş birliği ile aşıldığını belirten Binali Yıldırım, "90’daki, 80’deki, 70’deki olaylar olmadı mı? Oldu. Milletin desteği arkamızda olduğu için hepsi boşa çıkarıldı. 27 Nisan e- muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz hiçbir şekilde milletin huzurunu bozmaya yetmedi" ifadelerini kullandı.Dünya genelindeki belirsizlik ortamının ülkelerin ekonomilerini bozduğunu ve son zamanlarda yaşanan sıkıntıların bu nedenle ortaya çıktığını ifade eden Yıldırım, "Ülkemizde büyüme var ama sorunlarımız da var. Belirsizlik var. Riskleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Yarın ne olacağını işin nereye gideceğini bilemezseniz tedbir almakta zorlanırsınız. Aldığınız tedbir hiçbir şeye yaramaz. Pandeminin de böyle bir özelliği var. Şu anda dünya çaresiz. Ne zaman biteceği bilinmiyor. Verdiği hasarın boyutunun da ne olacağını kimse tam olarak hesaplayamıyor. Bütün bu şartlar altında biz bu sancılı süreçten Türkiye olarak en az hasarla çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Sadece kendimiz için değil 156 ülkeye de yardım elimizi uzattık. Afrika’yı yıllarca sömürenler kaynaklarını kurutanlar pandemiden dönüp yüzlerine bakmadılar. Biz oraya da aşı gönderdik, sağlık malzemesi gönderdik. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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