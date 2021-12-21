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https://tr.sputniknews.com/20211221/bist-100-acilista-yuzde-23-yukseldi-1051963317.html
BIST 100 açılışta yüzde 2.3 yükseldi
BIST 100 açılışta yüzde 2.3 yükseldi
Dolar/TL'de yaşanan dalgalanma Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara da yansıdı. Borsada da seansın açılış bölümünde dalgalı seyir izlendi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
borsa
bist
dolar/tl
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Kurda yaşanan tarihi dalgalanma Borsada da fiyatlamalara yansıdı.BIST 100 endeksi güne yüzde 2,3 artışla 2 bin 103 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksinde yüzde 8.2'lik artış izlendi. Sanayi endeksi ise güne yüzde 1 primli başladı.Açılışın ardından BIST 100 eksiye geçti. Sanayi şirketlerinin ağırlıkta olduğu bir dizi hissede devre kesici uygulandı.Borsa İstanbul yönetimi BIST 50 endeks paylarında açığa satışa yukarı adım kuralını bugün de uygulamaya karar verdi.Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.
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dolar, borsa, bist, dolar/tl, şirket

BIST 100 açılışta yüzde 2.3 yükseldi

10:28 21.12.2021
© AP Photo / Lefteris PitarakisBorsa İstanbul - BİST
Borsa İstanbul - BİST - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Dolar/TL'de yaşanan dalgalanma Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara da yansıdı. Borsada da seansın açılış bölümünde dalgalı seyir izlendi.
Kurda yaşanan tarihi dalgalanma Borsada da fiyatlamalara yansıdı.
BIST 100 endeksi güne yüzde 2,3 artışla 2 bin 103 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksinde yüzde 8.2'lik artış izlendi. Sanayi endeksi ise güne yüzde 1 primli başladı.
Açılışın ardından BIST 100 eksiye geçti. Sanayi şirketlerinin ağırlıkta olduğu bir dizi hissede devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul yönetimi BIST 50 endeks paylarında açığa satışa yukarı adım kuralını bugün de uygulamaya karar verdi.
Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.
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