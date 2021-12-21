https://tr.sputniknews.com/20211221/borsa-istanbulda-ikinci-devre-kesici-uygulandi-1051973073.html

Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2.30 artışla 2.103.56 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T14:42+0300

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Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 14.53.17'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, saat 14.23.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi bugün saat 11.56.08'te de endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girerken, dün ve cuma günü de ikişer kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu.Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-partili-kulunk-hesap-sorulsun-dolarin-indigi-saatlerde-olusan-trafige-bakilmali-1051968043.html

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