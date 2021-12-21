Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211221/borsa-istanbulda-ikinci-devre-kesici-uygulandi-1051973073.html
Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2.30 artışla 2.103.56 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T14:42+0300
2021-12-21T14:54+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
euro
dolar
dolar/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1042914515_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_244993e67ee7d7637bd60ec232088e19.jpg
Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 14.53.17'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, saat 14.23.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi bugün saat 11.56.08'te de endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girerken, dün ve cuma günü de ikişer kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu.Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211221/ak-partili-kulunk-hesap-sorulsun-dolarin-indigi-saatlerde-olusan-trafige-bakilmali-1051968043.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1042914515_116:0:865:562_1920x0_80_0_0_d186700b9aeb17965fa5470d3ce9b792.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa istanbul, euro, dolar, dolar/tl

Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulandı

14:42 21.12.2021 (güncellendi: 14:54 21.12.2021)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2.30 artışla 2.103.56 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle saatlerinden sonra da devam etti. Günün ilk yarısındaki devre kesicinin ardından devre kesici ikinci kez çalıştı.
Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 14.53.17'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, saat 14.23.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 14.43.17'de tek fiyat emir toplama, 14.48.17'de eşleştirme yapılacak ve 14.53.17'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14.43.17'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14.53.17'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 14.53.17'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 14.53.17'de yeniden başlayacaktır."
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi bugün saat 11.56.08'te de endekste kayıpların yüzde 5'e ulaşması sonrası devreye girerken, dün ve cuma günü de ikişer kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu.
Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
EKONOMİ
AK Partili Külünk: Hesap sorulsun, doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bakılmalı
12:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:41AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon euro destek
15:41Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Muharrem Sarıkaya kararı: Onur Kurulu'na sevk edildi
15:39Blaundos Antik Kenti'nde Demeter'in sunak alanı bulundu
15:35Ryan Reynolds 'gerçeği açıkladı:' Beni yıllardır Ben Affleck sanıyorlar
15:28MASFED Başkanı Erkoç açıkladı: Kurdaki düşüş araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?
15:25Enver Aysever'e karikatür paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi
15:21Kovid-19'a karşı aşılanma durumunu gösteren mikroçip: Temassız ödemelerde de kullanılacak
15:13Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır
15:09DİSK: Tüm emek gelirlerinin en az asgari ücret düzeyinde arttırılması şarttır
15:04AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi: 3 yeni atama
14:57Kocaeli'de müdür yardımcısına öğrencisine cinsel istismardan 12.5 yıl hapis
14:55İstanbul'un 5'te 1'i Çatalca'dan oluşuyor
14:44İskoçya'dan 300 yıl sonra 'cadılara' af yasası
14:42Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulandı
14:38Pentagon Sözcüsü: Karadeniz uluslararası sulardır, faaliyetlerimiz ihlal teşkil etmez
14:34Rusya: Özel Amerikan askeri şirketleri Ukrayna’nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlıyor
14:33İstanbul'da tramvay arızası
14:1965 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
14:09Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı
14:06Tankerin iskele demiri düştü: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu