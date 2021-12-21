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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan 7 maddeli çözüm önerisi
18:45 21.12.2021 (güncellendi: 18:51 21.12.2021)
© AATBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı.
© AA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiden siyasete iktidara geldiklerinde atılacak adımları 7 maddede sıraladı. Kılıçdaroğlu devlete güveni sağlayacaklarını, israfı önleyeceklerini ve “Stratejik Planlama Teşkilatı” kuracaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup toplantısında iktidara geldiklerimde 7 maddeli çözüm önerisini açıkladı.
Kılıçdaroğlu, “Biz nasıl çözeceğiz” başlığı altında 7 maddede şöyle sıraladı:
Önce güveni sağlayacak adımlar atılacak. Sorunu yaşayan sosyal taraflarla bir araya gelinecek. Anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey hemen toplanacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların yönetimine liyakatli kişiler atanacak, iş ehline teslim edilecek, ekonomi politikalarında akıl, mantık ve bilim öncelenecek.
Cumhurbaşkanı tarafından kurulan “Fiyat İstikrarı Komitesi” feshedilecek; fiyat istikrarını, bağımsızlığı güçlendirilecek Merkez Bankası sağlayacak.
Devlette israfı önlemek üzere bir genelge yayınlanacak, israfa yol açan bütün uygulamalara son verilecek.
Devlet yönetiminde; başta kamu ihaleleri olmak üzere her alanda şeffaflık esas olacak, halkın denetiminin önü açılacak. TBMM Başkanı, Sayıştay raporlarına müdahale edilmemesi için her türlü önlemi alacak.
Döviz garantili ihaleler hakkaniyetli bir anlayışla Türk Lirası’na çevrilecek ve ayrıntıları kamuoyuna açıklanacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ivedilikle bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacak.
'garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de Dolar üzerinden'
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden de yaptığı paylaşiımda şu ifadelere yer verdi:
"Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de Dolar üzerinden. Sonra şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın. Faizin dik âlâsını getirdi!"