Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/chpli-altay-artisina-uzulmediginiz-dolarin-inisine-niye-seviniyorsunuz-1051982874.html
CHP'li Altay: Artışına üzülmediğiniz doların inişine niye seviniyorsunuz?
CHP'li Altay: Artışına üzülmediğiniz doların inişine niye seviniyorsunuz?
CHP milletvekili Engin Altay, "Dolar çıkınca ‘Ne var' diyordunuz?’ Artışına üzülmediğiniz doların, inişine niye seviniyorsunuz?" dedi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:55+0300
2021-12-21T17:55+0300
türkiye
chp
engin altay
dolar
akp
açıklama
döviz
dolar/tl
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1043402776_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6d295471f0cf322a7a615d4c80a15f47.jpg
CHP'li Altay, Meclis Genel Kurulu'nda döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve iktidarın ekonomi politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü TL mevduatları açıklamalarına değinen Altay, "Siz bu kararınızla şunu yapacaksınız; millet çalışacak, devlete ödeyecek, Hazine’ye dolduracak. Siz bankalarda yüksek dolar mevduatı olan 360 bin kişiye milletin Hazine’sinden aktaracaksınız. Buna hakkınız yok. Siz şunu diyorsunuz ey 360 bin kişi bankadaki dolarını TL’ye çevir korkma, ben sana dolar neyse onu vereceğim. Bülent Bey nereden vereceksin, cebinden verecek eyvallah. Hazine’den vereceksin. Bu Hazine nereden doluyor? Bebek bezi, yemek, deterjan, temel gıda alırken millet sana vergi veriyor. 84 milyonun doldurduğunu 360 bin kişiye ekliyorsun, yazıktır. Dolar çıkınca ‘Ne var diyordunuz?’ Artışına üzülmediğiniz doların, inişine niye seviniyorsunuz? Milletin aklıyla alay etmeyin artık. Milletin canı burnunda. Dün gece 1 milyon doları olan bir kişi 385 bin dolar kazandı, elini alnına götürmeden. Allah’tan korkmak, kuldan utanmak lazım" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1051949494.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1043402776_84:0:917:625_1920x0_80_0_0_f066f3eb2b9fd18854b8cacb72959fcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, engin altay, dolar, akp, açıklama, döviz, dolar/tl, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li Altay: Artışına üzülmediğiniz doların inişine niye seviniyorsunuz?

17:55 21.12.2021
© AAEngin Altay
Engin Altay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
Abone ol
CHP milletvekili Engin Altay, "Dolar çıkınca ‘Ne var' diyordunuz?’ Artışına üzülmediğiniz doların, inişine niye seviniyorsunuz?" dedi.
CHP'li Altay, Meclis Genel Kurulu'nda döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve iktidarın ekonomi politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü TL mevduatları açıklamalarına değinen Altay, "Siz bu kararınızla şunu yapacaksınız; millet çalışacak, devlete ödeyecek, Hazine’ye dolduracak. Siz bankalarda yüksek dolar mevduatı olan 360 bin kişiye milletin Hazine’sinden aktaracaksınız. Buna hakkınız yok. Siz şunu diyorsunuz ey 360 bin kişi bankadaki dolarını TL’ye çevir korkma, ben sana dolar neyse onu vereceğim. Bülent Bey nereden vereceksin, cebinden verecek eyvallah. Hazine’den vereceksin. Bu Hazine nereden doluyor? Bebek bezi, yemek, deterjan, temel gıda alırken millet sana vergi veriyor. 84 milyonun doldurduğunu 360 bin kişiye ekliyorsun, yazıktır. Dolar çıkınca ‘Ne var diyordunuz?’ Artışına üzülmediğiniz doların, inişine niye seviniyorsunuz? Milletin aklıyla alay etmeyin artık. Milletin canı burnunda. Dün gece 1 milyon doları olan bir kişi 385 bin dolar kazandı, elini alnına götürmeden. Allah’tan korkmak, kuldan utanmak lazım" ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
TÜRKİYE
Erdoğan: Vatandaşımızın mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak
Dün, 19:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:54TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor
18:45CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan 7 maddeli çözüm önerisi
18:43Amasra’da yüz yüze eğitime ara verildi
18:36Elektrikte TRT payını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:35Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum
18:32Peskov: Sputnik V'nin dünyanın 70'ten fazla ülkesinde kullanılması çok büyük bir başarı
18:27Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz
18:17Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
18:14Sahte içki zehirlenmesinde erken tanı mümkün: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?
18:11Sarıgül: Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmadı?
18:05Irak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
18:04Meteoroloji açıkladı: Cuma günü Türkiye'yi terk ediyor
18:02Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı
17:59Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu
17:55CHP'li Altay: Artışına üzülmediğiniz doların inişine niye seviniyorsunuz?
17:53Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı
17:50İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
17:43İzzet Altınmeşe'nin oğlu son yolculuğuna uğurlandı
17:41AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı
17:41Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik