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Coca-Cola ürünlerine zam
Coca-Cola ürünlerine zam
Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine zam geldiğini duyurdu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
coca cola
zam
tekel
özgür aybaş
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Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini gösteriyor. Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine büyük zam geldiğini duyurdu. Yeni zamlara göre, bir kutu Coca-Cola 7 TL, 2.5 litre Coca-Cola ise 15 TL oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211210/nestle-urunlerine-zam-soguk-kahve-11-meyveli-sut-45-kare-cikolata-12-lira-1051653590.html
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coca cola, zam, tekel, özgür aybaş

Coca-Cola ürünlerine zam

10:01 21.12.2021 (güncellendi: 10:07 21.12.2021)
© REUTERS / Regis DuvignauCoca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018
Coca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Regis Duvignau
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Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine zam geldiğini duyurdu.
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini gösteriyor. Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine büyük zam geldiğini duyurdu.
Yeni zamlara göre, bir kutu Coca-Cola 7 TL, 2.5 litre Coca-Cola ise 15 TL oldu.
Nestle - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
EKONOMİ
Nestle ürünlerine zam: Soğuk kahve 11, meyveli süt 4.5, kare çikolata 12 lira
10 Aralık, 18:55
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