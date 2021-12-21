https://tr.sputniknews.com/20211221/coca-cola-urunlerine-zam-1051962589.html

Coca-Cola ürünlerine zam

Coca-Cola ürünlerine zam

Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine zam geldiğini duyurdu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T10:01+0300

2021-12-21T10:01+0300

2021-12-21T10:07+0300

türkiye

coca cola

zam

tekel

özgür aybaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103253/91/1032539197_0:210:3500:2179_1920x0_80_0_0_264a651d8b0c46f5ef2ce589c7e04a83.jpg

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini gösteriyor. Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine büyük zam geldiğini duyurdu. Yeni zamlara göre, bir kutu Coca-Cola 7 TL, 2.5 litre Coca-Cola ise 15 TL oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211210/nestle-urunlerine-zam-soguk-kahve-11-meyveli-sut-45-kare-cikolata-12-lira-1051653590.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coca cola, zam, tekel, özgür aybaş