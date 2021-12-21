Coca-Cola ürünlerine zam

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini gösteriyor. Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine büyük zam geldiğini duyurdu. Yeni zamlara göre, bir kutu Coca-Cola 7 TL, 2.5 litre Coca-Cola ise 15 TL oldu.
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini gösteriyor. Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine büyük zam geldiğini duyurdu.
Yeni zamlara göre, bir kutu Coca-Cola 7 TL, 2.5 litre Coca-Cola ise 15 TL oldu.