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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu açık bir gerçektir" dedi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
kültür & sanat
recep tayyip erdoğan
kültür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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kültür & sanat, recep tayyip erdoğan, kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır

15:13 21.12.2021 (güncellendi: 15:36 21.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu açık bir gerçektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir.
Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının kültür araçları olduğu açık bir gerçektir.
Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz.
2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı kültür ve sanat olacaktır.
Kültür sanatın da maddi alt yapısı vardır. Şehirlerimizi kültür sanat merkezleri ile donatırken sadece inşaat yapmadık bu alt yapıyı da oluşturduk.
İstanbul'daki AKM'nin gövdesine ne brandalar asmışlardı, teröristlerin brandalarını asmışlardı, bizler indirdik, layık olduğu yere gönderildi.
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