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https://tr.sputniknews.com/20211221/dijital-taksi-uygulamasi-taksim-tanitildi-1051992410.html
Dijital taksi uygulaması 'TAKSİM' tanıtıldı
Dijital taksi uygulaması 'TAKSİM' tanıtıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yerli taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' tanıtıldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T23:05+0300
2021-12-21T23:05+0300
türkiye
taksim
taksi
uygulama
taksim
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yerli taksi bulma aplikasyonu "TAKSİM" tanıtıldı.Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yönetimleri süresince yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi verdi.Aksu, yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdikleri aplikasyon için oda bünyesinde iştirak şirketi kurduklarını belirterek, "Yerli ve milli aplikasyon yazılımı hazır ve bugün burada kendi öz malınız olan aplikasyonun tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu.Uygulamanın, taksi sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturan, uçtan uca taksi hizmetini dijitalleştiren mobil uygulama çözümü olduğunu dile getiren Aksu, şu bilgileri verdi:"TAKSİM, taksi sürücülerinin cep telefonlarına yükleyecekleri 'TAKSİM Sürücü' aracılığıyla sisteme dahil olduğu, yolculuların da 'TAKSİM' uygulamasıyla en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur. Uygulama, çevrenizdeki en yakın müsait sarı, turkuaz ve siyah taksileri çağırabilme, bulunulan yere ya da istenilen farklı bir konuma taksi çağırabilme, taksinin gelme süresini görebilme imkanı sunuyor.Taksiyi çağırmadan önce gideceğiniz noktaya yol güzergahını ve taksimetre ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz. Sistem aşağıdaki kriterleri baz alarak, size en uygun taksiyi yönlendirir. Size en kısa zamanda ulaşacak taksiler arasından seçim yapılır. Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik verilir. Yolcu, karşı tarafa gidiyor ise karşının taksilerine öncelik verilir. Yakınlarda durakta bekleyen taksilere öncelik verilir."Uygulamada, yolculuk tamamlandığında yolcuların sürücüleri, sürücülerin de yolcuları değerlendirme imkanına sahip olduğunu aktaran Aksu, sisteme dahil olan taksi sürücülerine Lisanslı Elektronik Para kuruluşu sisteminde yer alan Taksim Ön Ödemeli kart verileceğini, sürücülerin kazançlarının ertesi gün kartlarına yükleneceğini sözlerine ekledi.
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taksim, taksi, uygulama, taksim

Dijital taksi uygulaması 'TAKSİM' tanıtıldı

23:05 21.12.2021
İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yerli taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' tanıtıldı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yerli taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' tanıtıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yerli taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' tanıtıldı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yerli taksi bulma aplikasyonu "TAKSİM" tanıtıldı.
Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yönetimleri süresince yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi verdi.
Aksu, yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdikleri aplikasyon için oda bünyesinde iştirak şirketi kurduklarını belirterek, "Yerli ve milli aplikasyon yazılımı hazır ve bugün burada kendi öz malınız olan aplikasyonun tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Uygulamanın, taksi sürücüleriyle müşterileri dijital ortamda buluşturan, uçtan uca taksi hizmetini dijitalleştiren mobil uygulama çözümü olduğunu dile getiren Aksu, şu bilgileri verdi:
"TAKSİM, taksi sürücülerinin cep telefonlarına yükleyecekleri 'TAKSİM Sürücü' aracılığıyla sisteme dahil olduğu, yolculuların da 'TAKSİM' uygulamasıyla en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur. Uygulama, çevrenizdeki en yakın müsait sarı, turkuaz ve siyah taksileri çağırabilme, bulunulan yere ya da istenilen farklı bir konuma taksi çağırabilme, taksinin gelme süresini görebilme imkanı sunuyor.
Taksiyi çağırmadan önce gideceğiniz noktaya yol güzergahını ve taksimetre ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz. Sistem aşağıdaki kriterleri baz alarak, size en uygun taksiyi yönlendirir. Size en kısa zamanda ulaşacak taksiler arasından seçim yapılır. Yolcu memnuniyet puanı en yüksek sürücülere öncelik verilir. Yolcu, karşı tarafa gidiyor ise karşının taksilerine öncelik verilir. Yakınlarda durakta bekleyen taksilere öncelik verilir."
Uygulamada, yolculuk tamamlandığında yolcuların sürücüleri, sürücülerin de yolcuları değerlendirme imkanına sahip olduğunu aktaran Aksu, sisteme dahil olan taksi sürücülerine Lisanslı Elektronik Para kuruluşu sisteminde yer alan Taksim Ön Ödemeli kart verileceğini, sürücülerin kazançlarının ertesi gün kartlarına yükleneceğini sözlerine ekledi.
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