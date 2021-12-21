https://tr.sputniknews.com/20211221/disisleri-bakani-cavusoglu-visegrad-grubu-ile-futbol-oynadi-1051982720.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Visegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları futbol oynadı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:53+0300

2021-12-21T17:53+0300

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politika

polonya

mevlüt çavuşoğlu

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futbol

visegrad grubu

çekya

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Visegrad Grubu’ndaki (V4-Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte futbol oynadı. Takım elbiseleri ile sahaya inen mevkidaşların keyifli anları, basın mensupları tarafından görüntülendi. Bakanlar daha sonra bir araya gelerek, futbol toplarıyla fotoğraf da çektirdi.

polonya

macaristan

slovakya

çekya

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polonya, mevlüt çavuşoğlu, macaristan, slovakya, futbol, visegrad grubu, çekya