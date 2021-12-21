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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Visegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları futbol oynadı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:53+0300
2021-12-21T18:23+0300
politika
polonya
mevlüt çavuşoğlu
macaristan
slovakya
futbol
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Visegrad Grubu’ndaki (V4-Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte futbol oynadı. Takım elbiseleri ile sahaya inen mevkidaşların keyifli anları, basın mensupları tarafından görüntülendi. Bakanlar daha sonra bir araya gelerek, futbol toplarıyla fotoğraf da çektirdi.
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macaristan
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polonya, mevlüt çavuşoğlu, macaristan, slovakya, futbol, visegrad grubu, çekya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

17:53 21.12.2021 (güncellendi: 18:23 21.12.2021)
© AAVişegard
Vişegard - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Visegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları futbol oynadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Visegrad Grubu’ndaki (V4-Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte futbol oynadı. Takım elbiseleri ile sahaya inen mevkidaşların keyifli anları, basın mensupları tarafından görüntülendi.

Bakanlar daha sonra bir araya gelerek, futbol toplarıyla fotoğraf da çektirdi.
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