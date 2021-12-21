Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Visegrad Grubu’ndaki (V4-Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte futbol oynadı. Takım elbiseleri ile sahaya inen mevkidaşların keyifli anları, basın mensupları tarafından görüntülendi. Bakanlar daha sonra bir araya gelerek, futbol toplarıyla fotoğraf da çektirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Visegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları futbol oynadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Visegrad Grubu’ndaki (V4-Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte futbol oynadı. Takım elbiseleri ile sahaya inen mevkidaşların keyifli anları, basın mensupları tarafından görüntülendi.
Bakanlar daha sonra bir araya gelerek, futbol toplarıyla fotoğraf da çektirdi.