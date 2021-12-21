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https://tr.sputniknews.com/20211221/doktora-saldiran-supheli-bir-seyin-yok-deyince-kafa-attim-1051977975.html
Doktora saldıran şüpheli: 'Bir şeyin yok' deyince kafa attım
Doktora saldıran şüpheli: 'Bir şeyin yok' deyince kafa attım
Aydın'ın Didim ilçesinde adli muayene için getirildiği hastanede Doktor Doğancan Kılıç'a (26) kafa atıp yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki Tahir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:26+0300
2021-12-21T16:26+0300
türkiye
saldırı
aydın
hastane
didim
doktor
sağlıkta şiddet
alkollü sürücü
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Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık günü saat 00.30 sıralarında trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir Doğan, elleri kelepçelenerek Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada doktorun muayenesini bekleyen Doğan, iddiaya göre çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra Doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Doğan'ın yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada elleri kelepçeli olan Doğan, Kılıç'a kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, Doğan polisler tarafından yere yatırıp, etkisiz hale getirdi.11 saat sonra serbest bırakıldıSaldırgan, muayenesi yapılmadan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 11 saat sonra serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden harekete geçen Didim Cumhuriyet Savcılığı, Tahir Doğan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Doğan, bir gün sonra evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.'Durduruldum, alkollü olduğum anlaşıldı'Doğan'ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Doğan'ın ifadesinde, "Aracımla seyir halindeyken bekçiler tarafından durduruldum ve alkollü olduğum anlaşıldı. Alkolü arkadaşlarım ile birlikte sahilde aldım. Alkolmetreyi üflemediğim için ekipler tarafından hastaneye götürüldüm. Hastaneye gittiğimde elimde kelepçe vardı. Doktora elimdeki kelepçenin çok sıkı olduğunu ve elime kan gitmediğini söyledim. İsmini emniyette öğrendiğim doktor bana, 'Senin bir şeyin yok' dedi. Ben de kızgınlıkla şahsa kafa atıp yaraladım. Pişmanım" dediği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/bakan-koca-tepki-gostermisti-aydinda-doktora-saldiran-zanli-tutuklandi-1051940206.html
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saldırı, aydın, hastane, didim, doktor, sağlıkta şiddet, alkollü sürücü

Doktora saldıran şüpheli: 'Bir şeyin yok' deyince kafa attım

16:26 21.12.2021
© DHADoktora saldırdı, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı
Doktora saldırdı, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© DHA
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Aydın'ın Didim ilçesinde adli muayene için getirildiği hastanede Doktor Doğancan Kılıç'a (26) kafa atıp yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki Tahir Doğan'ın ifadesi ortaya çıktı. Doğan'ın "Doktora kelepçeden dolayı elime kan gitmediğini söyledim. Bana 'Bir şeyin yok' deyince kızgınlıkla kafa attım" dediği belirtildi.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık günü saat 00.30 sıralarında trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti.
Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir Doğan, elleri kelepçelenerek Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.
Burada doktorun muayenesini bekleyen Doğan, iddiaya göre çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra Doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Doğan'ın yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada elleri kelepçeli olan Doğan, Kılıç'a kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, Doğan polisler tarafından yere yatırıp, etkisiz hale getirdi.

11 saat sonra serbest bırakıldı

Saldırgan, muayenesi yapılmadan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 11 saat sonra serbest bırakıldı.
Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden harekete geçen Didim Cumhuriyet Savcılığı, Tahir Doğan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Doğan, bir gün sonra evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.

'Durduruldum, alkollü olduğum anlaşıldı'

Doğan'ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Doğan'ın ifadesinde, "Aracımla seyir halindeyken bekçiler tarafından durduruldum ve alkollü olduğum anlaşıldı. Alkolü arkadaşlarım ile birlikte sahilde aldım. Alkolmetreyi üflemediğim için ekipler tarafından hastaneye götürüldüm. Hastaneye gittiğimde elimde kelepçe vardı. Doktora elimdeki kelepçenin çok sıkı olduğunu ve elime kan gitmediğini söyledim. İsmini emniyette öğrendiğim doktor bana, 'Senin bir şeyin yok' dedi. Ben de kızgınlıkla şahsa kafa atıp yaraladım. Pişmanım" dediği belirtildi.
Bakan Koca tepki göstermişti: Doktoru darp eden zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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Bakan Koca tepki göstermişti: Aydın'da doktora saldıran zanlı tutuklandı
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