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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211221/dovizde-dalgalanma-suruyor-1347ye-kadar-dustu-1051960445.html
Dövizde dalgalanma sürüyor: 13.47'ye kadar düştü
Dövizde dalgalanma sürüyor: 13.47'ye kadar düştü
Dövizdeki dalgalanmalar 21 Aralık Salı 2021 tarihinde de hareketliliğini sürdürüyor. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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Dolar, 21 Aralık Salı sabahı itibariyle 13.47 seviyelerinde ilerlemeye devam ediyorDün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 13 liranın altına inmişti.. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.Euro 21 Aralık Salı sabahı 15.23 TL'den işlem görüyorErdoğan'ın açıklamalarının ardından gün içerisinde en yüksek 20.7508 TL'yi gören Euro'da da yüzde 30'u aşkın bir düşüş gerçekleşti. 22.40 sıralarında Euro/TL 14.10'a kadar düştü.Altın da düşüşteDöviz kurlarına paralel Altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan Gram Altın aynı saatler civarında 775 liraya kadar geriledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurmuştu.Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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Dövizde dalgalanma sürüyor: 13.47'ye kadar düştü

06:36 21.12.2021
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Dövizdeki dalgalanmalar 21 Aralık Salı 2021 tarihinde de hareketliliğini sürdürüyor.
Dolar, 21 Aralık Salı sabahı itibariyle 13.47 seviyelerinde ilerlemeye devam ediyor
Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 13 liranın altına inmişti.. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
Euro 21 Aralık Salı sabahı 15.23 TL'den işlem görüyor
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gün içerisinde en yüksek 20.7508 TL'yi gören Euro'da da yüzde 30'u aşkın bir düşüş gerçekleşti. 22.40 sıralarında Euro/TL 14.10'a kadar düştü.

Altın da düşüşte

Döviz kurlarına paralel Altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan Gram Altın aynı saatler civarında 775 liraya kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurmuştu.
Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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