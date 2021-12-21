https://tr.sputniknews.com/20211221/duma-milletvekilleri-samda-esad-ile-gorustu-1051981504.html

Duma milletvekilleri Şam’da Esad ile görüştü

Duma milletvekilleri Şam’da Esad ile görüştü

Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Esad ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında sosyal ve kültürel bağların... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:31+0300

2021-12-21T17:31+0300

2021-12-21T17:31+0300

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, Rus heyetin Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinin yanı sıra, geleceğin politikacıları için bir gençlik forumu düzenlenmesi konusunu görüştüğünü belirtti.Rus basınına konuşan Saplin, görüşmede Rus heyetinin ziyareti sırasında. özellikle Şam'daki opera binasında ‘Rus Noel Ağacı’ gösterimi ve Rus Ortodoks Kilisesi temsilciliğinde ‘Noel ağacı’ etkinliğinin yanı sıra, Şam'daki çocuk hastanesine yardım, Suriyeli öğrencilere hediye dağıtımı gibi yapmayı planladığı insani faaliyetlere ilişkin konuların ele alındığını kaydetti.Saplin, “Esad, iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağların geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, ilişkilerin yedi asırlık bir geçmişe sahip olduğunu ve ekonomik ve kültürel konuların dikkatimizin merkezinde olması gerektiğini ifade etti” dedi.Saplin görüşmede, Birleşik Rusya Genel Konseyi üyesi ve 'Genç Muhafızlar'dan sorumlu milletvekilinin Esad’a, Rusya, Suriye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden geleceğin politikacılarını bir araya getirecek büyük bir gençlik forumunun Rusya'da düzenlenmesi önerisi üzerine Suriye Devlet Başkanının “Bütün bunlar önemli meseleler, bu konuların geliştirilmesi gerekir, ancak bu girişimin pratiğe geçirilmesi için bir takip mekanizmanın olması önemlidir” dediğini belirtti.Rus politikacı ayrıca, Esad’ın “Batı ülkeleri için Suriye küçük bir hedef, Rusya ve Çin büyük hedefler, bu yüzden onlara karşı savaşı Ukrayna ve Suriye gibi farklı yerlere taşıyorlar. Buralardaki zafer Rusya’nın zaferidir” ifadelerini aktardı.Şam'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirten Saplin, Suriye’nin, Abhazya ve Güney Osetya ile daha önce kurduğu bağların başarıyla ilerlediğini kaydetti.

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rusya, suriye, esad, suriye hükümeti