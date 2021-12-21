Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/duma-milletvekilleri-samda-esad-ile-gorustu-1051981504.html
Duma milletvekilleri Şam’da Esad ile görüştü
Duma milletvekilleri Şam’da Esad ile görüştü
Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Esad ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında sosyal ve kültürel bağların... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:31+0300
2021-12-21T17:31+0300
dünya
rusya
suriye
esad
suriye hükümeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103499/27/1034992730_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_f1e778781b416576798cfab6f775a087.jpg
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, Rus heyetin Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinin yanı sıra, geleceğin politikacıları için bir gençlik forumu düzenlenmesi konusunu görüştüğünü belirtti.Rus basınına konuşan Saplin, görüşmede Rus heyetinin ziyareti sırasında. özellikle Şam'daki opera binasında ‘Rus Noel Ağacı’ gösterimi ve Rus Ortodoks Kilisesi temsilciliğinde ‘Noel ağacı’ etkinliğinin yanı sıra, Şam'daki çocuk hastanesine yardım, Suriyeli öğrencilere hediye dağıtımı gibi yapmayı planladığı insani faaliyetlere ilişkin konuların ele alındığını kaydetti.Saplin, “Esad, iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağların geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, ilişkilerin yedi asırlık bir geçmişe sahip olduğunu ve ekonomik ve kültürel konuların dikkatimizin merkezinde olması gerektiğini ifade etti” dedi.Saplin görüşmede, Birleşik Rusya Genel Konseyi üyesi ve 'Genç Muhafızlar'dan sorumlu milletvekilinin Esad’a, Rusya, Suriye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden geleceğin politikacılarını bir araya getirecek büyük bir gençlik forumunun Rusya'da düzenlenmesi önerisi üzerine Suriye Devlet Başkanının “Bütün bunlar önemli meseleler, bu konuların geliştirilmesi gerekir, ancak bu girişimin pratiğe geçirilmesi için bir takip mekanizmanın olması önemlidir” dediğini belirtti.Rus politikacı ayrıca, Esad’ın “Batı ülkeleri için Suriye küçük bir hedef, Rusya ve Çin büyük hedefler, bu yüzden onlara karşı savaşı Ukrayna ve Suriye gibi farklı yerlere taşıyorlar. Buralardaki zafer Rusya’nın zaferidir” ifadelerini aktardı.Şam'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirten Saplin, Suriye’nin, Abhazya ve Güney Osetya ile daha önce kurduğu bağların başarıyla ilerlediğini kaydetti.
rusya
suriye
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103499/27/1034992730_344:0:3500:2367_1920x0_80_0_0_c04939e22ba2c2a1447b975028cdf881.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, esad, suriye hükümeti

Duma milletvekilleri Şam’da Esad ile görüştü

17:31 21.12.2021
© REUTERS / Omar SanadikiRusya- Suriye
Rusya- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Omar Sanadiki
Abone ol
Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Esad ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinin yanı sıra, geleceğin politikacıları için bir gençlik forumu düzenlenmesi konusunu görüştü.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, Rus heyetin Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinin yanı sıra, geleceğin politikacıları için bir gençlik forumu düzenlenmesi konusunu görüştüğünü belirtti.
Rus basınına konuşan Saplin, görüşmede Rus heyetinin ziyareti sırasında. özellikle Şam'daki opera binasında ‘Rus Noel Ağacı’ gösterimi ve Rus Ortodoks Kilisesi temsilciliğinde ‘Noel ağacı’ etkinliğinin yanı sıra, Şam'daki çocuk hastanesine yardım, Suriyeli öğrencilere hediye dağıtımı gibi yapmayı planladığı insani faaliyetlere ilişkin konuların ele alındığını kaydetti.
Saplin, “Esad, iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağların geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, ilişkilerin yedi asırlık bir geçmişe sahip olduğunu ve ekonomik ve kültürel konuların dikkatimizin merkezinde olması gerektiğini ifade etti” dedi.
Saplin görüşmede, Birleşik Rusya Genel Konseyi üyesi ve 'Genç Muhafızlar'dan sorumlu milletvekilinin Esad’a, Rusya, Suriye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden geleceğin politikacılarını bir araya getirecek büyük bir gençlik forumunun Rusya'da düzenlenmesi önerisi üzerine Suriye Devlet Başkanının “Bütün bunlar önemli meseleler, bu konuların geliştirilmesi gerekir, ancak bu girişimin pratiğe geçirilmesi için bir takip mekanizmanın olması önemlidir” dediğini belirtti.
Rus politikacı ayrıca, Esad’ın “Batı ülkeleri için Suriye küçük bir hedef, Rusya ve Çin büyük hedefler, bu yüzden onlara karşı savaşı Ukrayna ve Suriye gibi farklı yerlere taşıyorlar. Buralardaki zafer Rusya’nın zaferidir” ifadelerini aktardı.
Şam'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirten Saplin, Suriye’nin, Abhazya ve Güney Osetya ile daha önce kurduğu bağların başarıyla ilerlediğini kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:54TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor
18:45CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan 7 maddeli çözüm önerisi
18:43Amasra’da yüz yüze eğitime ara verildi
18:36Elektrikte TRT payını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:35Başkasını vurmak isterken tanımadığı iki kişiyi yaraladı: Hastane masraflarını karşılamak istiyorum
18:32Peskov: Sputnik V'nin dünyanın 70'ten fazla ülkesinde kullanılması çok büyük bir başarı
18:27Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz
18:17Adıyaman'da yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
18:14Sahte içki zehirlenmesinde erken tanı mümkün: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?
18:11Sarıgül: Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmadı?
18:05Irak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
18:04Meteoroloji açıkladı: Cuma günü Türkiye'yi terk ediyor
18:02Beyaz eşya ithalatı yüzde 366 arttı
17:59Tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklamak için taksi tuttu
17:55CHP'li Altay: Artışına üzülmediğiniz doların inişine niye seviniyorsunuz?
17:53Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı
17:50İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
17:43İzzet Altınmeşe'nin oğlu son yolculuğuna uğurlandı
17:41AB, Kovid-19 aşı sertifikasının 9 ay geçerli olmasını onayladı
17:41Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik