https://tr.sputniknews.com/20211221/egirdir-golu-9-santim-yukseldi-1051969805.html

Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi

Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi

İçme suyu bakımından Türkiye'nin birinci gölü olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 9 santim yükseldi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümleme sonucu, Eğirdir Gölü su kotunun 915.02 metre olduğu tespit edildi. EKOBİR Müdürü Süleyman Can, “4 Aralık 2021 günü 914.93 metre olan Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün yapılan ölçümleme sonucu 915.02 metreye yükseldi” dedi. Can, iki hafta içerisinde yağışla birlikte göl kotunda 9 santim yükselme meydana geldiğini açıkladı.

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