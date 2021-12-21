Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/egirdir-golu-9-santim-yukseldi-1051969805.html
Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi
Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi
İçme suyu bakımından Türkiye'nin birinci gölü olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 9 santim yükseldi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T13:35+0300
2021-12-21T13:35+0300
2021-12-21T13:35+0300
türkiye
çevre
su
göl
kuraklık
doğa
iklim
su seviyesi
eğirdir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048846988_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d6c0c057359096e52b1a4ac043919019.jpg
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümleme sonucu, Eğirdir Gölü su kotunun 915.02 metre olduğu tespit edildi. EKOBİR Müdürü Süleyman Can, “4 Aralık 2021 günü 914.93 metre olan Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün yapılan ölçümleme sonucu 915.02 metreye yükseldi” dedi. Can, iki hafta içerisinde yağışla birlikte göl kotunda 9 santim yükselme meydana geldiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/sazlidere-baraji-dereye-dondu-su-seviyesi-yuzde-20-ye-dustu-1051022875.html
türkiye
doğa
eğirdir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048846988_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_efc4ab120ebd12824aff5b47d2e3c38d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çevre, su, göl, kuraklık, doğa, iklim, su seviyesi, eğirdir
Eğirdir Gölü 9 santim yükseldi
İçme suyu bakımından Türkiye'nin birinci gölü olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 9 santim yükseldi.
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümleme sonucu, Eğirdir Gölü su kotunun 915.02 metre olduğu tespit edildi.
EKOBİR Müdürü Süleyman Can,
“4 Aralık 2021 günü 914.93 metre olan Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün yapılan ölçümleme sonucu 915.02 metreye yükseldi” dedi.
Can, iki hafta içerisinde yağışla birlikte göl kotunda 9 santim yükselme meydana geldiğini açıkladı.