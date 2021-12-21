https://tr.sputniknews.com/20211221/ekonomik-guven-endeksi-tarihinin-en-dusuk-seviyesinde-1051963437.html
Ekonomik güven endeksi tarihinin en düşük seviyesinde
Ekonomik güven endeksi tarihinin en düşük seviyesinde
Ekonomik güven endeksi aralık ayında 68,9'a düştü. Böylece tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T10:28+0300
2021-12-21T10:28+0300
2021-12-21T10:37+0300
ekonomi
tüik
tüketici güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azaldı; Kasımda 71,1 olan endeks, aralık ayında 68,9 oldu. Söz konusu oran, tarihin en düşük seviyesi oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 56,1 iken, aralık ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasımda 68,9 iken, aralık ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,2 iken, aralık ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasımda 91,4 iken, aralık ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.
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tüik, tüketici güven endeksi
Ekonomik güven endeksi tarihinin en düşük seviyesinde
10:28 21.12.2021 (güncellendi: 10:37 21.12.2021)
Ekonomik güven endeksi aralık ayında 68,9'a düştü. Böylece tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azaldı; Kasımda 71,1 olan endeks, aralık ayında 68,9 oldu. Söz konusu oran, tarihin en düşük seviyesi oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 56,1 iken, aralık ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasımda 68,9 iken, aralık ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,2 iken, aralık ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasımda 91,4 iken, aralık ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.