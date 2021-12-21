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Elon Musk'tan Jeff Bezos'a 'tavsiye': Şirkette daha fazla, jakuzide daha az vakit geçir
Elon Musk'tan Jeff Bezos'a 'tavsiye': Şirkette daha fazla, jakuzide daha az vakit geçir
Dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada yer alan Elon Musk, listenin ikinci sırasındaki Jeff Bezos'a 'tavsiye' verdi. Musk, Bezos'un uzay yarışında... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:18+0300
2021-12-21T16:18+0300
dünya
elon musk
jeff bezos
ceo
uzay yarışı
space x
blue origin
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Uzaya gitmek milyarderler için artık sadece devletler arasında değil, milyarderler arasında da büyük bir yarışa dönüştü.Space X ve Tesla CEO’su Elon Musk, Financial Times'a verdiği röportajda, Amazon'un kurucusu ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in sahibi olduğu Jeff Bezos'a, öne geçmek istiyorsa 'daha fazla çalışması gerektiğini' söyledi. 'Yeterli düzeyde iyi mühendislik yeteneğine' sahip olduğunu söylediği Bezos'u övdü ancak 'kendini biraz fazla ciddiye aldığını' da ekledi. 50 yaşındaki milyarder "Mühendisliğin püf noktalarına erişmek için zihinsel enerjisini harcamaya istekli görünmüyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir" dedi ve daha sonra kendi projelerini yönetmek için haftada 80-90 saatini nasıl harcadığını anlattı.Musk "Bir bakıma onu Blue Origin'de daha fazla zaman geçirmesi için teşvik etmeye çalışıyorum. Bu şekilde biraz daha ilerleme kaydedebilir. Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha fazla, jakuzide daha az zaman geçirmeli" diyerek rakibine göndermede bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211014/prens-williamdan-uzay-turizmi-yarisina-tepki-gezegeni-kurtarmak-daha-once-gelmeli-1049811679.html
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elon musk, jeff bezos, ceo, uzay yarışı, space x, blue origin

Elon Musk'tan Jeff Bezos'a 'tavsiye': Şirkette daha fazla, jakuzide daha az vakit geçir

16:18 21.12.2021
© REUTERSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS
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Dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada yer alan Elon Musk, listenin ikinci sırasındaki Jeff Bezos'a 'tavsiye' verdi. Musk, Bezos'un uzay yarışında öne geçmek istiyorsa sıcak jakuzide daha az vakit geçirmesini söyledi.
Uzaya gitmek milyarderler için artık sadece devletler arasında değil, milyarderler arasında da büyük bir yarışa dönüştü.

Space X ve Tesla CEO’su Elon Musk, Financial Times'a verdiği röportajda, Amazon'un kurucusu ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in sahibi olduğu Jeff Bezos'a, öne geçmek istiyorsa 'daha fazla çalışması gerektiğini' söyledi.

'Yeterli düzeyde iyi mühendislik yeteneğine' sahip olduğunu söylediği Bezos'u övdü ancak 'kendini biraz fazla ciddiye aldığını' da ekledi.

50 yaşındaki milyarder "Mühendisliğin püf noktalarına erişmek için zihinsel enerjisini harcamaya istekli görünmüyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir" dedi ve daha sonra kendi projelerini yönetmek için haftada 80-90 saatini nasıl harcadığını anlattı.

Musk "Bir bakıma onu Blue Origin'de daha fazla zaman geçirmesi için teşvik etmeye çalışıyorum. Bu şekilde biraz daha ilerleme kaydedebilir. Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha fazla, jakuzide daha az zaman geçirmeli" diyerek rakibine göndermede bulundu.
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