https://tr.sputniknews.com/20211221/elon-musktan-jeff-bezosa-tavsiye-sirkette-daha-fazla-jakuzide-daha-az-vakit-gecir-1051977499.html

Elon Musk'tan Jeff Bezos'a 'tavsiye': Şirkette daha fazla, jakuzide daha az vakit geçir

Elon Musk'tan Jeff Bezos'a 'tavsiye': Şirkette daha fazla, jakuzide daha az vakit geçir

Dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada yer alan Elon Musk, listenin ikinci sırasındaki Jeff Bezos'a 'tavsiye' verdi. Musk, Bezos'un uzay yarışında... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:18+0300

2021-12-21T16:18+0300

2021-12-21T16:18+0300

dünya

elon musk

jeff bezos

ceo

uzay yarışı

space x

blue origin

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Uzaya gitmek milyarderler için artık sadece devletler arasında değil, milyarderler arasında da büyük bir yarışa dönüştü.Space X ve Tesla CEO’su Elon Musk, Financial Times'a verdiği röportajda, Amazon'un kurucusu ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in sahibi olduğu Jeff Bezos'a, öne geçmek istiyorsa 'daha fazla çalışması gerektiğini' söyledi. 'Yeterli düzeyde iyi mühendislik yeteneğine' sahip olduğunu söylediği Bezos'u övdü ancak 'kendini biraz fazla ciddiye aldığını' da ekledi. 50 yaşındaki milyarder "Mühendisliğin püf noktalarına erişmek için zihinsel enerjisini harcamaya istekli görünmüyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir" dedi ve daha sonra kendi projelerini yönetmek için haftada 80-90 saatini nasıl harcadığını anlattı.Musk "Bir bakıma onu Blue Origin'de daha fazla zaman geçirmesi için teşvik etmeye çalışıyorum. Bu şekilde biraz daha ilerleme kaydedebilir. Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha fazla, jakuzide daha az zaman geçirmeli" diyerek rakibine göndermede bulundu.

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elon musk, jeff bezos, ceo, uzay yarışı, space x, blue origin