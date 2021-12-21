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https://tr.sputniknews.com/20211221/emlak-vergisine-yuzde-181-oraninda-zam-1051958090.html
Emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam
Emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere emlak vergisi yüzde 18.1 oranında artırıldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-21T01:55+0300
ekonomi
resmi gazete
ceza
emlak vergisi
tebligat
damga vergisi
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Yıl başı itibarıyla geçerli olmak üzere emlak vergisine zam yapıldı.Salı gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre yılbaşı itibarıyla damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20 oranında; emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.
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resmi gazete, ceza, emlak vergisi, tebligat, damga vergisi

Emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam

01:28 21.12.2021 (güncellendi: 01:55 21.12.2021)
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere emlak vergisi yüzde 18.1 oranında artırıldı.
Yıl başı itibarıyla geçerli olmak üzere emlak vergisine zam yapıldı.
Salı gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre yılbaşı itibarıyla damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20 oranında; emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.
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