https://tr.sputniknews.com/20211221/emlak-vergisine-yuzde-181-oraninda-zam-1051958090.html

Emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam

Emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere emlak vergisi yüzde 18.1 oranında artırıldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T01:28+0300

2021-12-21T01:28+0300

2021-12-21T01:55+0300

ekonomi

resmi gazete

ceza

emlak vergisi

tebligat

damga vergisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg

Yıl başı itibarıyla geçerli olmak üzere emlak vergisine zam yapıldı.Salı gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre yılbaşı itibarıyla damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20 oranında; emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211221/dovize-endeksli-mevduat-sistemi-nasil-isleyecek-1051957451.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, ceza, emlak vergisi, tebligat, damga vergisi