Emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam

Yıl başı itibarıyla geçerli olmak üzere emlak vergisine zam yapıldı.Salı gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre yılbaşı itibarıyla damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20 oranında; emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere emlak vergisi yüzde 18.1 oranında artırıldı.
Yıl başı itibarıyla geçerli olmak üzere emlak vergisine zam yapıldı.
Salı gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre yılbaşı itibarıyla damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20 oranında; emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre yılbaşı itibarıyla damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20 oranında; emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı https://t.co/8FmqpuochZpic.twitter.com/N6LwGt1dpt