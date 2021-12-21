https://tr.sputniknews.com/20211221/enver-aysevere-karikatur-paylasimi-nedeniyle-9-ay-hapis-cezasi-verildi-1051974730.html

Enver Aysever'e karikatür paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi

Enver Aysever'e karikatür paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi

Gazeteci-Yazar Enver Aysever, paylaştığı bir karikatür nedeniyle, "Halkı kin ve nefrete sevk etmek" suçlamasıyla 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T15:25+0300

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türkiye

enver aysever

karikatür

hapis cezası

hapis

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Aysever hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karikatür paylaşarak 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçundan 9 ay hapis cezası aldım" ifadelerini kullandı.Aysever, karara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar. Yorum sizin" yorumunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210315/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-soyer-enver-aysever-aciklamasi-ihalenin-iptal-edilmesi-talimatini-1044033706.html

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