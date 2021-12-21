Enver Aysever'e karikatür paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi

Aysever hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karikatür paylaşarak 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçundan 9 ay hapis cezası aldım" ifadelerini kullandı.Aysever, karara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar. Yorum sizin" yorumunu yaptı.
Gazeteci-Yazar Enver Aysever, paylaştığı bir karikatür nedeniyle, "Halkı kin ve nefrete sevk etmek" suçlamasıyla 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aysever hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karikatür paylaşarak 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçundan 9 ay hapis cezası aldım" ifadelerini kullandı.
Aysever, karara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar. Yorum sizin" yorumunu yaptı.
Karikatür paylaşarak “halkı kin ve nefrete sevk etmek” suçundan 9 ay hapis cezası aldım. İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar. Yorum sizin.#hukukpic.twitter.com/w5f0Q0gKkW