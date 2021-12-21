https://tr.sputniknews.com/20211221/epgis-akaryakit-fiyatlarinda-ciddi-dusus-bekliyoruz-1051967997.html

EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz

EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz

Enerji sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T12:45+0300

2021-12-21T12:45+0300

2021-12-21T12:57+0300

ekonomi

benzin

akaryakıt

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

otogaz

fesih aktaş

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" dedi.Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.'Dövizdeki düşüş enerji piyasasına da yansıyacak'Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini bildirdi.Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek, "Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi" diye konuştu.Dilek, son dönemde piyasadaki spekülasyonlara rağmen enerji sektörünün yeni yatırımlara odaklandığını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/dovizde-dalgalanma-suruyor-1347ye-kadar-dustu-1051960445.html

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benzin, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), otogaz, fesih aktaş