https://tr.sputniknews.com/20211221/fatih-altayli-program-yaptiran-ben-degilim-ki-gorevine-son-vereyim-1051958578.html

Fatih Altaylı: Program yaptıran ben değilim ki görevine son vereyim

Fatih Altaylı: Program yaptıran ben değilim ki görevine son vereyim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan ve görevinden istifa eden eski Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T01:52+0300

2021-12-21T01:52+0300

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türkiye

fatih altaylı

tokat

muharrem sarıkaya

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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altaylı, ""Muharrem Sarıkaya’ya program yaptıran ben değilim ki görevine ben son vereyim. Yaptığı şeyin kabul edilebilir tarafı olmadığı aşikar. Kendinden daha alt pozisyonda çalıştığını düşündüğü kişilere kötü davrananları hiç sevmediğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/muhabire-tokat-atan-haberturk-yazari-muharrem-sarikaya-istifa-etti-1051932627.html

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fatih altaylı, tokat, muharrem sarıkaya