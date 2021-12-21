https://tr.sputniknews.com/20211221/fenerbahce-2000-derneginden-yonetime-istifa-cagrisi-acilen-birakiniz-1051980293.html

Fenerbahçe 2000 Derneği'nden yönetime istifa çağrısı: 'Acilen bırakınız'

Fenerbahçe 2000 Derneği'nden yönetime istifa çağrısı: 'Acilen bırakınız'

Fenerbahçe 2000 Derneği, son yıllarda yaşanan sportif başarısızlık nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini istifaya davet etti. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:22+0300

2021-12-21T17:22+0300

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spor

süper lig

fenerbahçe

ali koç

yönetim

çağrı

istifa

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Fenerbahçe'de 2018 yılının haziran ayında gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetimine eleştiriler sürüyor. Son olarak Fenerbahçe 2000 Derneği, mevcut yönetimin zarar verdiğini ileri sürerek kongre kararı alınması gerektiğine yönelik bildiri yayınladı. Ekonomik ve sportif olarak kulübün zarara uğradığına vurgu yapılan bildiride, “Ali Koç; Fenerbahçe kulübünde 1.5 sene dersimi çalıştım dediniz ve aday oldunuz. Bu kulüpte 4 yıldır başkansınız, önceki staj günlerinizle birlikte 5.5 yıl oldu. Fenerbahçe'yi sevenler. Daha ne kadar bekleyecek? Sizin amacınız Fenerbahçe'yi batırmak mı? Bunun için mi o koltukta oturuyorsunuz? Şunu çok iyi bilmeniz lazım, Fenerbahçe tüm Fenerbahçeliyim diyenlerin ortak sevinip ortak üzüldüğü bir kulüptür. Elle tutulmaz bir duygudur, tarif edilemez yaşanır. Dört yıldır kimsenin ses çıkarmadığını ama artık susmayacağımızı bilmenizi isteriz. Fenerbahçe 30 milyon taraftarın malıdır. Doğan çocuklar bile başka takım taraftarı olmaya başladılar. Fenerbahçe tarihi boyunca şanı ve şerefiyle halkın kulübü olmuştur. Hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan kendini taraftarın üzerinde tutan yumruklarla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır” denildi.'Milletin hayallerini yıktınız'“Fenerbahçe her zaman başarıyı elde eden bir camiadır” vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20211213/fenerbahce-baskani-ali-koc-tlnin-deger-kaybi-belimizi-kirdi-onumuzu-goremiyoruz-1051719240.html

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süper lig, fenerbahçe, ali koç, yönetim, çağrı, istifa