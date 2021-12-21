Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/gaspcilar-kanser-hastasi-kadini-metrelerce-yerde-surukledi-1051962810.html
Gaspçılar, kanser hastası kadını yerde metrelerce sürükledi
Gaspçılar, kanser hastası kadını yerde metrelerce sürükledi
İstanbul Esenyurt’da kanser hastası yaşlı kadın gaspçıların hedefi oldu. ATM’den para çektikten sonra evine giden kadın, bir adamın saldırısıyla yerde... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T10:10+0300
2021-12-21T10:10+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
kanser
gasp
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051962786_48:0:848:450_1920x0_80_0_0_5537af88d8c34df9f5d9e12101cdec91.jpg
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM’den beri takip eden bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.'Benim çocuğumu gasp ettiler'Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, ‘’Yaşlı ve hasta bir kadın ATM’den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM’den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış. Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz” dedi.
türkiye
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051962786_201:0:801:450_1920x0_80_0_0_231073b70e1506aa7c5f828cb72210d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, esenyurt, kanser, gasp, darp

Gaspçılar, kanser hastası kadını yerde metrelerce sürükledi

10:10 21.12.2021
© İHAGaspçılar, kanser hastası kadını metrelerce yerde sürükledi
Gaspçılar, kanser hastası kadını metrelerce yerde sürükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul Esenyurt’da kanser hastası yaşlı kadın gaspçıların hedefi oldu. ATM’den para çektikten sonra evine giden kadın, bir adamın saldırısıyla yerde metrelerce sürüklendi. Kadını ATM’den beri takip eden gaspçı ise çantayı alarak kayıplara karıştı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM’den beri takip eden bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'Benim çocuğumu gasp ettiler'

Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, ‘’Yaşlı ve hasta bir kadın ATM’den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM’den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış. Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce