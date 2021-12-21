https://tr.sputniknews.com/20211221/gaspcilar-kanser-hastasi-kadini-metrelerce-yerde-surukledi-1051962810.html

Gaspçılar, kanser hastası kadını yerde metrelerce sürükledi

Gaspçılar, kanser hastası kadını yerde metrelerce sürükledi

İstanbul Esenyurt’da kanser hastası yaşlı kadın gaspçıların hedefi oldu. ATM’den para çektikten sonra evine giden kadın, bir adamın saldırısıyla yerde... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T10:10+0300

2021-12-21T10:10+0300

2021-12-21T10:10+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

kanser

gasp

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051962786_48:0:848:450_1920x0_80_0_0_5537af88d8c34df9f5d9e12101cdec91.jpg

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM’den beri takip eden bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.'Benim çocuğumu gasp ettiler'Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, ‘’Yaşlı ve hasta bir kadın ATM’den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM’den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış. Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz” dedi.

türkiye

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, esenyurt, kanser, gasp, darp