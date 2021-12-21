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Gazprom Başkanı Miller ve Bakan Yardımcısı Bayraktar gaz sevkiyatı olasılıklarını görüştü
Gazprom Başkanı Miller ve Bakan Yardımcısı Bayraktar gaz sevkiyatı olasılıklarını görüştü
Rus gaz devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ve Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, dün Türkiye’ye gaz sevkiyatı olanaklarını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T12:25+0300
2021-12-21T12:26+0300
rusya
gazprom
aleksey miller
gaz sevkiyatı
alparslan bayraktar
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Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Aleksey Miller’ın Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’la görüşmesinde mevcut işbirliği ve Türkiye’ye gaz sevkiyatı olanakları ele alındı” ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre 2021 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gaz sevkiyatı önemli oranda arttı. 11 ayda 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 83.7 daha fazla gaz sevkiyatı gerçekleştirildi. Bayraktar daha önce Türkiye ve Gazprom’un sevkiyatları artırmak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.
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rusya, gazprom, aleksey miller, gaz sevkiyatı, alparslan bayraktar

Gazprom Başkanı Miller ve Bakan Yardımcısı Bayraktar gaz sevkiyatı olasılıklarını görüştü

12:25 21.12.2021 (güncellendi: 12:26 21.12.2021)
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Rus gaz devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ve Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, dün Türkiye’ye gaz sevkiyatı olanaklarını görüştü.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Aleksey Miller’ın Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’la görüşmesinde mevcut işbirliği ve Türkiye’ye gaz sevkiyatı olanakları ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre 2021 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gaz sevkiyatı önemli oranda arttı. 11 ayda 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 83.7 daha fazla gaz sevkiyatı gerçekleştirildi.
Bayraktar daha önce Türkiye ve Gazprom’un sevkiyatları artırmak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.
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