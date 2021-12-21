Gazprom Başkanı Miller ve Bakan Yardımcısı Bayraktar gaz sevkiyatı olasılıklarını görüştü

Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Aleksey Miller’ın Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’la görüşmesinde mevcut işbirliği ve Türkiye’ye gaz sevkiyatı olanakları ele alındı” ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre 2021 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gaz sevkiyatı önemli oranda arttı. 11 ayda 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 83.7 daha fazla gaz sevkiyatı gerçekleştirildi. Bayraktar daha önce Türkiye ve Gazprom’un sevkiyatları artırmak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.
Rus gaz devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ve Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, dün Türkiye’ye gaz sevkiyatı olanaklarını görüştü.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Aleksey Miller’ın Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’la görüşmesinde mevcut işbirliği ve Türkiye’ye gaz sevkiyatı olanakları ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre 2021 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gaz sevkiyatı önemli oranda arttı. 11 ayda 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 83.7 daha fazla gaz sevkiyatı gerçekleştirildi.
Bayraktar daha önce Türkiye ve Gazprom’un sevkiyatları artırmak için görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.