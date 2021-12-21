https://tr.sputniknews.com/20211221/harry-potterin-20-yil-ozel-bolumu-return-to-hogwartstan-yeni-fragman-1051977144.html
Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman
Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman
Harry Potter 20. yıl buluşması 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman yayınlandı. Özel bölüm, 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te yayınlanacak. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:07+0300
2021-12-21T16:07+0300
2021-12-21T16:22+0300
harry potter
yaşam
fragman
emma watson
daniel radcliffe
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J.K. Rowling’in fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter film serisinin oyuncuları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, serinin ilk filmi 'Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın vizyona girişinin 20. yıl dönümünü kutlamak için yeniden bir araya geldi. 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts'tan (Hogwarts’a Dönüş) yeni fragman yayınlandı.Yapımda Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yanı sıra Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, Imelda Staunton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Mark Williams, Matthew Lewis, Ian Hart ve Evanna Lynch gibi isimler de yer alacak.
https://tr.sputniknews.com/20211116/harry-potter-ozel-bulusmasi-return-to-hogwarts-hbo-maxle-geliyor-1050870343.html
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harry potter, fragman, emma watson, daniel radcliffe
Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman
16:07 21.12.2021 (güncellendi: 16:22 21.12.2021)
Harry Potter 20. yıl buluşması 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman yayınlandı. Özel bölüm, 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te yayınlanacak.
J.K. Rowling’in fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter film serisinin oyuncuları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, serinin ilk filmi 'Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın vizyona girişinin 20. yıl dönümünü kutlamak için yeniden bir araya geldi.
'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts'tan (Hogwarts’a Dönüş) yeni fragman yayınlandı.
Yapımda Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yanı sıra Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, Imelda Staunton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Mark Williams, Matthew Lewis, Ian Hart ve Evanna Lynch gibi isimler de yer alacak.