https://tr.sputniknews.com/20211221/harry-potterin-20-yil-ozel-bolumu-return-to-hogwartstan-yeni-fragman-1051977144.html

Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman

Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman

Harry Potter 20. yıl buluşması 'Return to Hogwarts'tan yeni fragman yayınlandı. Özel bölüm, 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te yayınlanacak. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:07+0300

2021-12-21T16:07+0300

2021-12-21T16:22+0300

harry potter

yaşam

fragman

emma watson

daniel radcliffe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051977101_246:0:1675:804_1920x0_80_0_0_354696d369fba996b1e7a4a9c05ba403.jpg

J.K. Rowling’in fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter film serisinin oyuncuları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, serinin ilk filmi 'Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın vizyona girişinin 20. yıl dönümünü kutlamak için yeniden bir araya geldi. 'Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts'tan (Hogwarts’a Dönüş) yeni fragman yayınlandı.Yapımda Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yanı sıra Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, Imelda Staunton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Mark Williams, Matthew Lewis, Ian Hart ve Evanna Lynch gibi isimler de yer alacak.

https://tr.sputniknews.com/20211116/harry-potter-ozel-bulusmasi-return-to-hogwarts-hbo-maxle-geliyor-1050870343.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

harry potter, fragman, emma watson, daniel radcliffe