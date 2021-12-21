https://tr.sputniknews.com/20211221/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-trt-ortak-yayininda-aciklamalarda-bulunuyor-1051992168.html

Hazine Bakanı Nebati: Türkiye 2020'de, krizdeki fırsatları değerlendiren bir ülke oldu

Hazine Bakanı Nebati: Türkiye 2020'de, krizdeki fırsatları değerlendiren bir ülke oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu tek haneye getirmeyi hedeflerini belirterek, "Türkiye 2020'de, krizdeki fırsatları değerlendiren bir ülke... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T22:56+0300

2021-12-21T22:56+0300

2021-12-21T23:11+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirdi.Türkiye'de ticaretin ve ihracatın çok güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Nebati, "Şimdi öncellikle hayırlı olsun. Hem bir model öne sürüyoruz hem de Sayın Cumhurbaşkanımız dün biliyorsunuz adeta bir manifesto yayınladı. Ve o andan itibaren de Türkiye'de her şey değişti. Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler, ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük. Gerek gerçek kişilerimiz gerek kurumlarımız gerek kamu yönetimi gerek siyasetimiz gerekse de sizler... Herşeyin normal çerçevesi içerisinde devam ettiği bir sürece giriyoruz" dedi.Nebati şöyle devam etti:- Bu Türkiye için çok çok önemli. Aynı zamanda yöneticiler açısından önemli fakat reel sektörün önünü görmeye gayret eden her türlü ekonomik aktivite de bulunan aktörlerin, önünü görebileceği çok önemli bir sürece girmiş olduk."

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı