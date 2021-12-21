https://tr.sputniknews.com/20211221/hindistan-ilk-s-400-hava-savunma-sistemini-pencap-eyaletine-konuslandirdi--1051963542.html

Hindistan ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı

Hindistan ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı

Rusya ve Hindistan arasındaki hava savunma iş birliği kapsamında S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumu gerçekleştirildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, S-400 bataryalarının Hindistan’ın Pencap eyaletine konuşlandırıldığı belirtilirken, Rus yapımı füzelerin ülkenin hava savunma kapasitesini artıracağı kaydedildi. Pencap eyaletine yerleştirilen S-400 hava savunma sisteminin, 400-250 kilometre aralığındaki savaş uçakları, balistik füze ve AWACS uçaklarını, orta menzilde 120 kilometre ve kısa menzilde 40 kilometrelik 4 farklı füze ile vurabilme kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor. İsmi açıklanmayan bir yetkili, konuşlandırılan ilk sistemlerin hem Çin’den hem de Pakistan’dan gelebilecek hava tehditlerinin üstesinden gelebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Dışişleri Sekreteri Harsh Vardhan Shringla, bu ay başında Rusya’nın hava savunma füze sistemlerinin teslimatına başladığını duyurmuştu. İki ülke arasında 2015'te füze sistemlerini satın alma anlaşması imzalanmış ve 2018'de 4.5 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen haftalarda ABD'nin, Rusya ve Hindistan arasında S-400 hava savunma füze sistemleri alanındaki iş birliğini engellemeye çalıştığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211206/lavrov-abd-rusya-ve-hindistanin-s-400-konusundaki-isbirligini-baltalamaya-calisiyor-1051482019.html

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