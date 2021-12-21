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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini belirterek, "Yolundan hiçbir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T11:43+0300
2021-12-21T11:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı ardından yaptığı konuşmayı paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211220/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1051949494.html
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recep tayyip erdoğan, fahrettin altun

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı

11:43 21.12.2021
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek temasıyla düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumuna katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini belirterek, "Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı ardından yaptığı konuşmayı paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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