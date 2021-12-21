https://tr.sputniknews.com/20211221/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskanimiz-hamdolsun-yine-hakli-cikti-1051964952.html

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini belirterek, "Yolundan hiçbir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T11:43+0300

2021-12-21T11:43+0300

2021-12-21T11:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

fahrettin altun

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Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı ardından yaptığı konuşmayı paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211220/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1051949494.html

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recep tayyip erdoğan, fahrettin altun