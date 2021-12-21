İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı ardından yaptığı konuşmayı paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini belirterek, "Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı ardından yaptığı konuşmayı paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir.
Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır.