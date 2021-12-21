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https://tr.sputniknews.com/20211221/ingiliz-yuksek-mahkemesi-dubai-emirine-730-milyon-dolarlik-bosanma-tazminati-kesti-1051979108.html
İngiliz Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri'ne 730 milyon dolarlık rekor boşanma tazminatı kesti
İngiliz Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri'ne 730 milyon dolarlık rekor boşanma tazminatı kesti
BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Maktum ile zulmünden Londra'ya kaçan Prenses Haya arasındaki boşanma davasında BAE'nin kirli çamaşırları... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:49+0300
2021-12-21T16:50+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Londra'daki bir mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 6. eşi Prenses Haya bint el Hüseyin ile çocuklarına 730 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bu, İngiliz yargısının bugüne dek belirlediği en yüksek boşanma tazminatı oldu. Karar uyarınca Dubai Emiri, aynı zamanda Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prenses Haya'ya üç ay içinde tek seferde 333.2 milyon dolar ödeyecek ve çocukların bakımı ve güvenliği için 384.3 milyon dolar banka hesabı garantisi sağlayacak. İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin Aile Bölümü Yargıcı Philip Moor, tazminatın büyük bölümünün, 'Dubai Emiri'nin ciddi tehdit oluşturmasından ötürü' Haya ile iki çocuğunun ömür boyu güvenliklerinin sağlanmasına ayrıldığını belirtti. Haya için "Güvenlik ve kaybettiği malların tazmini dışında kendisi için bir ödül istemiyor" diyen Moor, tek seferde yapılacak ödemeyle Haya'nın malikanelerinin bakımının sağlanacağı, mücevher ve yarış atları için kendisine borçlu olunan paranın tazmin edileceğini ve gelecekteki güvenlik masraflarının karşılanacağını söyledi.Nihai miktar, Haya'nın başlangıçta talep ettiği 1.9 milyar doların (1.4 milyar sterlin) yarısından az.Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı olan 72 yaşındaki Maktum ile Nisan 2019'da iki çocuğuyla birlikte BAE'den kaçan 47 yaşındaki eski eşi arasında devam eden kıyasıya hukuk mücadelesi, BAE ile ilgili bazı gerçekleri de gözler önüne serdi. Ekim ayında İngiltere Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonunun hacklenmesi için casus yazılım kullanılması emrini verdiğine karar verdi. Yargıç, Maktum'un Prenses Haya'yı hem İngiltere'ye kaçışı öncesinde hem de sonrasında taciz ve tehdit ettiğini söyledi.Yargıç Philip Moor, boşanma anlaşması kararını açıklarken, Maktum'un 'servetinin herhangi bir makul düzenlemeyi karşılamaya yeterli olduğunu kabul ettiğini' duyurdu.Ardından Maktum'un Sözcüsü, Şeyh'in 'çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasını her zaman sağladığını, mahkemenin artık mali konulardaki kararını verdiğini ve daha fazla yorum yapmak niyetinde olmadığını' söyledi.İngiliz yargısının bundan önceki en yüksek tazminat kararı, Azeri asıllı Rus işinsanı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova arasındaki 600 milyon dolarlık boşanma olmuştu. Geçen yıl mahkeme kararlarının yayımlanmasını engelleme girişiminde başarısız olan Dubai Emiri, çocukların Dubai'ye iadesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.Mahkeme kararına göre Maktum, 2004 yılında ikinci resmi evliliğini gerçekleştirdiği Prenses Haya'yı 2019 yılında şeriat kuralları uyarınca onun bilgisi dışında boşadı.Yüksek Mahkeme'nin 2020'deki bir kararına göre 'Maktum'un korku ve yıldırma kampanyası yüzünden' Londra'ya kaçmak zorunda kalan Prenses Haya, çocuklarıyla birlikte Londra'da Kensington Sarayı yakınlarında babası eski Ürdün Kralı Hüseyin'den miras kalan bir mülkte yaşıyor. Yine mahkeme kararına göre Dubai Emri, iki büyük kızı Şemsa ve Latifa'yı zorla Dubai'ye getirtip orada alıkoydu. Mart 2018'de BAE'den kaçma girişimi başarısızlığa uğrayan Latifa, saraylardan birinde rehin tutulduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyleyerek sesini duyurmaya çalışıyor. Britanya Kraliçesi II. Elizabeth ile at yarışı sevgisini paylaştığı yakın bir ilişkisi olan Maktum'un Britanya ve diğer ülkelerde pek çok at çiftliği var.
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birleşik arap emirlikleri (bae)

İngiliz Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri'ne 730 milyon dolarlık rekor boşanma tazminatı kesti

16:49 21.12.2021 (güncellendi: 16:50 21.12.2021)
© REUTERS / Luke MacGregorŞeyh Muhammed bin Raşid El Maktum ve Prenses Haya
Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum ve Prenses Haya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Luke MacGregor
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BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Maktum ile zulmünden Londra'ya kaçan Prenses Haya arasındaki boşanma davasında BAE'nin kirli çamaşırları da gözler önüne serildi. Sonuçta İngiliz yargısının bugüne kadarki en yüksek boşanma tazminatını kazanan Prenses Haya, başlangıçta talep ettiği 1.9 milyar doların yarısından azını alacak.
Londra'daki bir mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 6. eşi Prenses Haya bint el Hüseyin ile çocuklarına 730 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bu, İngiliz yargısının bugüne dek belirlediği en yüksek boşanma tazminatı oldu.
Karar uyarınca Dubai Emiri, aynı zamanda Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prenses Haya'ya üç ay içinde tek seferde 333.2 milyon dolar ödeyecek ve çocukların bakımı ve güvenliği için 384.3 milyon dolar banka hesabı garantisi sağlayacak.
İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin Aile Bölümü Yargıcı Philip Moor, tazminatın büyük bölümünün, 'Dubai Emiri'nin ciddi tehdit oluşturmasından ötürü' Haya ile iki çocuğunun ömür boyu güvenliklerinin sağlanmasına ayrıldığını belirtti. Haya için "Güvenlik ve kaybettiği malların tazmini dışında kendisi için bir ödül istemiyor" diyen Moor, tek seferde yapılacak ödemeyle Haya'nın malikanelerinin bakımının sağlanacağı, mücevher ve yarış atları için kendisine borçlu olunan paranın tazmin edileceğini ve gelecekteki güvenlik masraflarının karşılanacağını söyledi.
Nihai miktar, Haya'nın başlangıçta talep ettiği 1.9 milyar doların (1.4 milyar sterlin) yarısından az.
Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı olan 72 yaşındaki Maktum ile Nisan 2019'da iki çocuğuyla birlikte BAE'den kaçan 47 yaşındaki eski eşi arasında devam eden kıyasıya hukuk mücadelesi, BAE ile ilgili bazı gerçekleri de gözler önüne serdi.
Ekim ayında İngiltere Yüksek Mahkemesi, Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonunun hacklenmesi için casus yazılım kullanılması emrini verdiğine karar verdi. Yargıç, Maktum'un Prenses Haya'yı hem İngiltere'ye kaçışı öncesinde hem de sonrasında taciz ve tehdit ettiğini söyledi.
Yargıç Philip Moor, boşanma anlaşması kararını açıklarken, Maktum'un 'servetinin herhangi bir makul düzenlemeyi karşılamaya yeterli olduğunu kabul ettiğini' duyurdu.
Ardından Maktum'un Sözcüsü, Şeyh'in 'çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasını her zaman sağladığını, mahkemenin artık mali konulardaki kararını verdiğini ve daha fazla yorum yapmak niyetinde olmadığını' söyledi.
İngiliz yargısının bundan önceki en yüksek tazminat kararı, Azeri asıllı Rus işinsanı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova arasındaki 600 milyon dolarlık boşanma olmuştu.
Geçen yıl mahkeme kararlarının yayımlanmasını engelleme girişiminde başarısız olan Dubai Emiri, çocukların Dubai'ye iadesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
Mahkeme kararına göre Maktum, 2004 yılında ikinci resmi evliliğini gerçekleştirdiği Prenses Haya'yı 2019 yılında şeriat kuralları uyarınca onun bilgisi dışında boşadı.
Yüksek Mahkeme'nin 2020'deki bir kararına göre 'Maktum'un korku ve yıldırma kampanyası yüzünden' Londra'ya kaçmak zorunda kalan Prenses Haya, çocuklarıyla birlikte Londra'da Kensington Sarayı yakınlarında babası eski Ürdün Kralı Hüseyin'den miras kalan bir mülkte yaşıyor.
Yine mahkeme kararına göre Dubai Emri, iki büyük kızı Şemsa ve Latifa'yı zorla Dubai'ye getirtip orada alıkoydu. Mart 2018'de BAE'den kaçma girişimi başarısızlığa uğrayan Latifa, saraylardan birinde rehin tutulduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyleyerek sesini duyurmaya çalışıyor.
Britanya Kraliçesi II. Elizabeth ile at yarışı sevgisini paylaştığı yakın bir ilişkisi olan Maktum'un Britanya ve diğer ülkelerde pek çok at çiftliği var.
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