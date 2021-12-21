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İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan Kovid-19 testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T02:26+0300
2021-12-21T02:26+0300
spor
ingiltere
premier lig
vaka
koronavirüs
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Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/premier-ligde-4-maca-daha-virus-ertelemesi-1051848238.html
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ingiltere, premier lig, vaka, koronavirüs

İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası

02:26 21.12.2021
© AA / Arşivİngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA / Arşiv
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İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan Kovid-19 testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.
Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.
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