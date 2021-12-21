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https://tr.sputniknews.com/20211221/ingilterede-agacla-evlenen-kadin-evlilik-yildonumlerini-kutladi-ilk-gunku-heyecanimizi-koruyoruz-1051988362.html
İngiltere'de ağaçla evlenen kadın, evlilik yıldönümlerini kutladı: İlk günkü heyecanımızı koruyoruz
İngiltere'de ağaçla evlenen kadın, evlilik yıldönümlerini kutladı: İlk günkü heyecanımızı koruyoruz
2019 yılında Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlenen Kate Cunningham, evliliklerinin yıldönümünde ilk günkü heyecanını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T20:27+0300
2021-12-21T20:27+0300
dünya
ingiltere
evlilik
ağaç
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İngiltere'de 2019 yılında Kate Cunningham isimli bir kadın Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlendi. Soyadını Elder (mürver) olarak değiştirdiğini belirten kadın, ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi.Kate Cunningham bu düğünle, ağacın bulunduğu parktan geçecek yolun yapımına karşı başlatılan kampanyaya dikkat çekmek istediği bildirerek, yol yapımı için ağaçların kesilmesinin insanların sağlığı için gerçek tehdit olduğunu ifade etmişti. Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.Birlikte üçüncü Noel'i geçirmeye hazırlandıklarını dile getiren Cunningham, "Ailem ve arkadaşlarım aramızdaki derin bağı gördüğü için bu evliliği destekliyorlar. Ağaçlar da insanlar gibi aslında. Onların da enerjileri ve etrafında bulunan şeylerle bağ kurma kapasiteleri var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20190910/agacla-evlendi-soyadini-almak-istiyor-1040130646.html
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ingiltere, evlilik, ağaç

İngiltere'de ağaçla evlenen kadın, evlilik yıldönümlerini kutladı: İlk günkü heyecanımızı koruyoruz

20:27 21.12.2021
© Fotoğraf : Liverpool Echo NewsAğaçla evlenen kadın, Kate Cunningham
Ağaçla evlenen kadın, Kate Cunningham - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Fotoğraf : Liverpool Echo News
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2019 yılında Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlenen Kate Cunningham, evliliklerinin yıldönümünde ilk günkü heyecanını koruduğunu ve birbirlerine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını söyledi.
İngiltere'de 2019 yılında Kate Cunningham isimli bir kadın Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlendi. Soyadını Elder (mürver) olarak değiştirdiğini belirten kadın, ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi.

Kate Cunningham bu düğünle, ağacın bulunduğu parktan geçecek yolun yapımına karşı başlatılan kampanyaya dikkat çekmek istediği bildirerek, yol yapımı için ağaçların kesilmesinin insanların sağlığı için gerçek tehdit olduğunu ifade etmişti.

Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.
Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.

Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.

Ağaçla evlenen kadın, Kate Cunningham - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2019
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Ağaçla evlendi, 'soyadını' almak istiyor
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Birlikte üçüncü Noel'i geçirmeye hazırlandıklarını dile getiren Cunningham, "Ailem ve arkadaşlarım aramızdaki derin bağı gördüğü için bu evliliği destekliyorlar. Ağaçlar da insanlar gibi aslında. Onların da enerjileri ve etrafında bulunan şeylerle bağ kurma kapasiteleri var" dedi.
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