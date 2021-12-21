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İngiltere'de ağaçla evlenen kadın, evlilik yıldönümlerini kutladı: İlk günkü heyecanımızı koruyoruz
© Fotoğraf : Liverpool Echo NewsAğaçla evlenen kadın, Kate Cunningham
© Fotoğraf : Liverpool Echo News
2019 yılında Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlenen Kate Cunningham, evliliklerinin yıldönümünde ilk günkü heyecanını koruduğunu ve birbirlerine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını söyledi.
İngiltere'de 2019 yılında Kate Cunningham isimli bir kadın Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan bir mürver ağacıyla evlendi. Soyadını Elder (mürver) olarak değiştirdiğini belirten kadın, ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi.
Kate Cunningham bu düğünle, ağacın bulunduğu parktan geçecek yolun yapımına karşı başlatılan kampanyaya dikkat çekmek istediği bildirerek, yol yapımı için ağaçların kesilmesinin insanların sağlığı için gerçek tehdit olduğunu ifade etmişti.
Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.
Kate Cunningham bu düğünle, ağacın bulunduğu parktan geçecek yolun yapımına karşı başlatılan kampanyaya dikkat çekmek istediği bildirerek, yol yapımı için ağaçların kesilmesinin insanların sağlığı için gerçek tehdit olduğunu ifade etmişti.
Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.
Woman who married a TREE as a form of protest in 2019 says the pair are still going strong. Kate Cunningham, 37, married a tree in Merseyside in 2019 to protest plans to build a bypass through her country park. She visits him five times a week. https://t.co/4Aokzc1VsX— Sharon K. Gilbert (@sharonkgilbert) December 19, 2021
Sevgilisi ve çocuklarını evde bırakarak hafta 4-5 kez eşini ziyaret ettiğini dile getiren Cunningham, sevgisinin her geçen gün daha çok büyüdüğünü anlattı.
Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.
Birlikteliklerinin hayatını daha iyi yönde değiştirdiğini ve sevgilisinin ilişkilerinde bir zorluk çıkartmadığını dile getirdi.
10 Eylül 2019, 03:01
Birlikte üçüncü Noel'i geçirmeye hazırlandıklarını dile getiren Cunningham, "Ailem ve arkadaşlarım aramızdaki derin bağı gördüğü için bu evliliği destekliyorlar. Ağaçlar da insanlar gibi aslında. Onların da enerjileri ve etrafında bulunan şeylerle bağ kurma kapasiteleri var" dedi.