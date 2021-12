İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu

Researchers from our Department have found the largest-ever millipede #fossil on a Northumberland beach!



You’ll be able to see this 2.5 m long beastie on display @SedgwickMuseum in the New Year!



📷Neil Davies@Censedgeol @OxUniEarthSci @NHM_London @UoM_EES https://t.co/6DbbNtjwP0 pic.twitter.com/GGvFOaDKUK