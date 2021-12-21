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İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu
İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu
İngiltere'de bilim insanları, Northumberland'deki bir plajda şimdiye kadarki en büyük dev kırkayak fosilini tesadüfen bulduklarını açıkladı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:53+0300
2021-12-21T16:53+0300
yaşam
ingiltere
fosil
keşif
kırkayak
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İngiltere'de Arthropleura adıyla bilinen 2.5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev kırkayak fosili bulundu. 326 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen dev kırkayak fosiline İngiltere'nin kuzeyinde Northumberland sahilinde tesadüfen denk gelindi.Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Dr. Neil Davies, yaptığı açıklamada, 2018'de şans eseri keşfedilen fosilin bulunduğu kaya parçasının sahile düştüğünü ve bunu eski doktora öğrencilerinden birinin yürürken fark ettiğini belirtti.Fosil gelecek yıldan itibaren Cambridge'deki Sedgwick Müzesi'nde sergilenecek. Jeoloji Derneği Dergisi'nde keşfi inceleyen bir akademik makaleye göre, fosil örneğinin bulunduğu nokta eskiden bir nehir kanalıydı. Yine aynı makalede, 326 milyon yıl önce İngiltere'nin kuzeydoğusunda bugünün ikliminden çok daha ılıman ve tropikal bir iklim olduğu düşünüldüğü ifade edildi. Bilim insanları, bulunan parçanın ölmüş bir dev kırkayak fosilinden ziyade hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceğini düşünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/yeni-kesfedilen-1300-bacakli-kirkayak-turu-rekor-kirdi-1051857738.html
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ingiltere, fosil, keşif, kırkayak

İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu

16:53 21.12.2021
© Twitter / Cambridge Earth Sciencesİngiltere'de 50 kg ağırlığında olduğu tahmin edilen dev kırkayak fosili, şans eseri keşfedildi
İngiltere'de 50 kg ağırlığında olduğu tahmin edilen dev kırkayak fosili, şans eseri keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Twitter / Cambridge Earth Sciences
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İngiltere'de bilim insanları, Northumberland'deki bir plajda şimdiye kadarki en büyük dev kırkayak fosilini tesadüfen bulduklarını açıkladı.
İngiltere'de Arthropleura adıyla bilinen 2.5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev kırkayak fosili bulundu.

326 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen dev kırkayak fosiline İngiltere'nin kuzeyinde Northumberland sahilinde tesadüfen denk gelindi.
Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Dr. Neil Davies, yaptığı açıklamada, 2018'de şans eseri keşfedilen fosilin bulunduğu kaya parçasının sahile düştüğünü ve bunu eski doktora öğrencilerinden birinin yürürken fark ettiğini belirtti.
Fosil gelecek yıldan itibaren Cambridge'deki Sedgwick Müzesi'nde sergilenecek.

Jeoloji Derneği Dergisi'nde keşfi inceleyen bir akademik makaleye göre, fosil örneğinin bulunduğu nokta eskiden bir nehir kanalıydı. Yine aynı makalede, 326 milyon yıl önce İngiltere'nin kuzeydoğusunda bugünün ikliminden çok daha ılıman ve tropikal bir iklim olduğu düşünüldüğü ifade edildi.

Bilim insanları, bulunan parçanın ölmüş bir dev kırkayak fosilinden ziyade hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceğini düşünüyor.
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