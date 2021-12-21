https://tr.sputniknews.com/20211221/ingilterede-dunyanin-en-buyuk-kirkayak-fosili-bulundu-1051979284.html

İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu

İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu

İngiltere'de bilim insanları, Northumberland'deki bir plajda şimdiye kadarki en büyük dev kırkayak fosilini tesadüfen bulduklarını açıkladı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ingiltere

fosil

keşif

kırkayak

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İngiltere'de Arthropleura adıyla bilinen 2.5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev kırkayak fosili bulundu. 326 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen dev kırkayak fosiline İngiltere'nin kuzeyinde Northumberland sahilinde tesadüfen denk gelindi.Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Dr. Neil Davies, yaptığı açıklamada, 2018'de şans eseri keşfedilen fosilin bulunduğu kaya parçasının sahile düştüğünü ve bunu eski doktora öğrencilerinden birinin yürürken fark ettiğini belirtti.Fosil gelecek yıldan itibaren Cambridge'deki Sedgwick Müzesi'nde sergilenecek. Jeoloji Derneği Dergisi'nde keşfi inceleyen bir akademik makaleye göre, fosil örneğinin bulunduğu nokta eskiden bir nehir kanalıydı. Yine aynı makalede, 326 milyon yıl önce İngiltere'nin kuzeydoğusunda bugünün ikliminden çok daha ılıman ve tropikal bir iklim olduğu düşünüldüğü ifade edildi. Bilim insanları, bulunan parçanın ölmüş bir dev kırkayak fosilinden ziyade hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceğini düşünüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211217/yeni-kesfedilen-1300-bacakli-kirkayak-turu-rekor-kirdi-1051857738.html

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ingiltere, fosil, keşif, kırkayak