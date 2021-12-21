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Irak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Irak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kediyi göle atan Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A. (17) polis ekiplerince yakalandı. O.M. ve M.A, emniyetteki... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T18:05+0300
2021-12-21T18:05+0300
yaşam
kedi
göçmen
sapanca
hayvana şiddet
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde suyun kenarında bulunan bir kişi boyun kısmından tuttuğu kediyi göle attı.Yayınlanan görüntülerde, kedinin yüzerek kıyıya çıktığı görüldü. Kediyi göle atan kişi ve videoyu çeken kişi gülümserken, sosyal medyada tepkiler oluştu.Görüntüleri izleyen polis ekipleri, dün gece Sapanca Gölü kenarında videoyu çekip kendi sosyal medyasında yayınlayan kişileri tespit etti.Polis ekipleri, Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A.'yı (17) yakaladı. O.M. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210513/hayvan-haklari-duzenlemesine-yeniden-revizyon-hak-degil-koruma-kanunu-1044490911.html
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kedi, göçmen, sapanca, hayvana şiddet

Irak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

18:05 21.12.2021
© DHAIrak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
Irak uyruklu çocuk Sapanca'da kediyi göle attı: İl Göç İdaresi'ne teslim edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© DHA
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kediyi göle atan Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A. (17) polis ekiplerince yakalandı. O.M. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde suyun kenarında bulunan bir kişi boyun kısmından tuttuğu kediyi göle attı.
Yayınlanan görüntülerde, kedinin yüzerek kıyıya çıktığı görüldü. Kediyi göle atan kişi ve videoyu çeken kişi gülümserken, sosyal medyada tepkiler oluştu.
Görüntüleri izleyen polis ekipleri, dün gece Sapanca Gölü kenarında videoyu çekip kendi sosyal medyasında yayınlayan kişileri tespit etti.
Polis ekipleri, Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A.'yı (17) yakaladı. O.M. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.
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